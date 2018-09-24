Большой гольф под Раздольным

3D-визуализация гольф-курорта. Фото: предоставлено компанией ООО "Гольф-парк ДВ"

Проект гольф-курорта успешно представлен международным инвесторам 11 сентября на секции ВЭФ «Инвестиционная активность Приморского края»

24 сентября, PrimaMedia. Приморский край привлекает все больше внимания: федеральные власти рассматривают его как естественные "ворота" России на рынки стран АТР; отечественный большой бизнес вкладывает в новые и весьма многообещающие проекты, в полной мере использующие возможности статуса территории опережающего развития; иностранные же инвесторы присматриваются к Приморью как к одному из наиболее комфортных путей вхождения на российские рынки. Для компании "Гольф-парк ДВ" всё это означает лишь одно: проект гольф-клуба международного класса, по всей видимости, будет успешен, сообщает ИА PrimaMedia.

Проект: VladivostokGolfClub & Resort

Реализуется компанией "Гольф-парк ДВ" – резидентом свободного порта Владивосток с 2017 года. Амбициозный проект предполагает создание целого рекреационного кластера: гольф-клуб международного класса с полем 18 лунок; круглогодичная курортная зона, включающая среди прочего отель, конный клуб, центр зимнего отдыха и сезонный аквапарк; жилые посёлки, коммерческая недвижимость, SPA, спортивная и развлекательная инфраструктура. Общая площадь объекта составит 310 гектаров; компания уже располагает соответствующим земельным участком, удачно расположенным близ деревни Алексеевка (Надеждинский район Приморского края) – 40 минут езды от аэропорта, 50 минут от игорной зоны, час от центра Владивостока. Проект реализуется поэтапно, первая очередь строительства будет завершена в 2021 году – открытие гольф-клуба запланировано на середину июня 2021. Суммарная оценочная стоимость проекта: 4,2 млрд рублей. Будет создано более 270 рабочих мест.

3D-визуализация гольф-курорта. Фото: предоставлено компанией ООО "Гольф-парк ДВ" Зона рекреации. Фото: предоставлено компанией ООО "Гольф-парк ДВ" 1 / 2

На IV Восточном Экономическом Форуме, проходившем во Владивостоке 11–13 сентября 2018 года, компания представила проект широкому кругу потенциальных инвесторов… и клиентов, конечно. Как отметил руководитель проекта Евгений Хохольков, Vladivostok Golf Club & Resort привлёк внимание аудитории:

Руководитель проекта Евгений Хохольков. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Секция ВЭФ «Инвестиционная активность Приморского края». Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Секция ВЭФ «Инвестиционная активность Приморского края». Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Презентация проекта. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 4

– Гольф-проект рассчитан также и на иностранных игроков – из Кореи, Японии, Китая. Учитывая всевозрастающий интерес к Приморью со стороны туристов и бизнесменов из стран АТР, высокую популярность гольфа в регионе, неплохо развивающуюся и привлекательную для состоятельных туристов игорную зону, отличную транспортную доступность вкупе с уверенным курсом государства на упрощение визовых требований… Полагаю, вполне оправданно считать открывающуюся возможность для инвестиций крайне заманчивой.

В "Гольф-парк ДВ" отмечают, что в настоящее время завершена разработка мастер-плана и архитектурной концепции, заканчивается разработка документации для строительства 18-луночного гольф-поля, идёт адаптация разработанной иностранными архитекторами документации под российские стандарты – в марте следующего года компания рассчитывает получить разрешение на строительство, а уже в апреле приступить к работам.



Руководитель проекта Евгений Хохольков. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

– В июле и в сентябре мы засеяли образцами специально подобранной газонной травы 12 экспериментальных участков. Несколько сортов для тестирования предложил наш консультант, гринкипер мирового уровня. Засеянные в июле семена уже взошли, к зиме опробуем различные процедуры подготовки, чтобы в мае увидеть, какому же из видов травы больше по нраву наш приморский климат. Интересно, что, например, в Финляндии климат даже суровей нашего, но там успешно работают около 100 гольф-полей, в том числе гольф-поле за полярным кругом. Владивосток – гораздо южнее, что даёт все основания для оптимизма. Выбранный нами участок удалён от моря, что даёт более раннюю весну, больше солнечных дней в году и меньше туманов. Консультанты утверждают, что в климатических условиях нашего участка в среднем 199 дней в году будут пригодны для игры в гольф. Это достаточно хороший показатель, — добавил Евгений Хохольков.

Экспертная команда проекта впечатляет

Компании, например, удалось заручиться поддержкой американца Рональда Фрима – знаковой для индустрии гольфа фигуры. Живущий сегодня в Малайзии мастер проектировал более 240 гольф-полей в 65 странах мира, включая поля в сингапурском SentosaGolfClub (для которых грунт поднимали со дна моря, увеличивая площадь острова Сентоза) и знаменитый TheClubatNineBridges на южнокорейском острове Чеджу-до (лучший в Южной Корее, входит в Top-100 лучших полей мира по версии USGolfMagazine, занимая в этом наиболее престижном рейтинге 49 место). Рональд занимается дизайном гольф-поля и уже несколько раз прилетал на площадку.

Среди других "звёздных" участников интернациональной команды можно отметить финскую компанию GolfArk, занимающуюся проектной документацией; шотландцев из BraemarGolf, консультантов по вопросам бизнес-планирования, проектирования, строительства и эксплуатации гольф-объектов; испанцев из Citythinking, которые разрабатывали архитектурную концепцию проекта и мастер-план; английскую консалтинговую компанию со 130-летней историей KnightFrank, специализирующуюся на сопровождении особо сложных комплексных проектов в области недвижимости – они занимаются маркетинговыми исследованиями, концепцией и финансовой моделью проекта. Девелопер и технический заказчик проекта – владивостокская компания "Ареал-Недвижимость", известная возводящимся сейчас в центре города жилым комплексом бизнес-класса "Маринист".



Типовой жилой дом с видом на гольф-поле. Фото: предоставлено компанией ООО "Гольф-парк ДВ"

Vladivostok Golf Club & Resort – это, несомненно, весьма масштабный проект. В то же время, инициаторы проекта демонстрируют взвешенный и разумный подход к его реализации. "Гольф-парк ДВ" инвестирует немалые средства в первую фазу строительства, привлекает специалистов с именем, ведущих экспертов в своей области, продумывает всесезонную составляющую проекта. В сочетании с полным отсутствием конкуренции (ближайшее гольф-поле аналогичного уровня находится в Екатеринбурге, вообще в России пока менее 30 полей этого класса), огромной азиатской аудиторией игроков буквально в шаговой доступности, выгодной для иностранных инвесторов экономической ситуацией в России…

Кроме того, "Гольф-парк ДВ" не забывает и про формирование местной аудитории гольфистов. В частности, уже сегодня вы можете посетить открытую компанией прямо в центре Владивостока гольф-академию на базе симулятора Golfzon – с реальными оцифрованными полями и возможностью пройти обучение с профессиональным тренером. Время готовиться: большой гольф приходит во Владивосток вместе с большим бизнесом.

Подробную информацию об условиях посещения гольф-академии можно получить по телефонам: +7 (423) 264-78-24, +7 (991) 392-16-53.