Алкоголь. Фото: ИА PrimaMedia

Возраст легального приобретения алкоголя в России планируется повысить до 20 лет

Видимо, это коснется и табака

24 сентября, PrimaMedia. Дополнительные меры по ограничению потребления алкоголя и табака планируется ввести в России. Об этом рассказала вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации РИА Новости со ссылкой на интервью с вице-премьером, ограничения коснутся пользователей до 20 лет.

"Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают", — заявила Голикова.

Вице-премьер рассказала, что один из российских институтов в течение 15 лет проводил в Томске, Барнауле и Бийске исследование по потреблению алкоголя. В результате было выявлено, что если гражданин в течение недели выпивает три бутылки водки, то в возрасте от 35 до 54 лет риск смертности возрастает на 19%, а если он употребляет такое же количество в возрасте от 55 до 74 лет, то риск смерти возрастает на 28%.

"Часто любят говорить, что запретительные меры не имеют своего эффекта. На самом деле запретительные меры дают эффект, но важно их значение правильно доносить", — сказала Голикова, подчеркну, что будут взвешиваться все за и против, инициативы будут открыто обсуждаться, будут оцениваться все риски. "Потому что у нас, у страны, стоит задача: с одной стороны, естественный прирост населения, а с другой стороны, увеличение продолжительности жизни. Без снижения смертности от управляемых причин, к которым относится табакокурение, алкоголь, нездоровое питание, дорожно-транспортные происшествия. Без работы в этих направлениях продвинуться серьезно будет очень сложно", — резюмировала она.

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