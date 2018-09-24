Всероссийский день бега выпал в этом году между двумя крупнейшими приморскими марафонами

Марафон во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Через 2 недели после Владивостока бегунов на длинные дистанции приглашает Уссурийск

24 сентября, PrimaMedia. Сразу несколько крупных марафонов проходят в Приморье в сентябре и начале октября. Беговые сообщества не стараются специально приурочить их к дате 25 сентября – Всероссийскому дню бега, но многолетний опыт спортсменов диктует проведение массовых забегов в наилучших климатических условиях – а они как раз наблюдаются в период золотой осени.

Всероссийский день бега – это не только самый массовый забег, но и социально значимое событие в жизни страны, с 2004 года проходящее под эгидой Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. Во многих городах России он проводится под брендом "Кросс Нации" и ставит задачу привлечения к занятиям физической культурой как можно большего числа россиян, особенно молодежи. Наряду с любителями на старт выходят легкоатлеты-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта, личным примером пропагандирующие здоровый образ жизни.

Во Владивостоке самый массовый забег года состоялся 22 сентября и назывался Galaxy Vladivostok Marathon. Для участия в нем приехали спортсмены из 19-ти стран мира, а также из других городов России. Бегуны преодолели несколько дистанций: 42,2 км, 21,1 км и 5 км, кроме этого дистанция в 1 км была организована для детей и паралимпийцев. На старт вышли около 3500 человек – причем, погода в этот день отнюдь не благоприятствовала спортивным состязаниям. Самой массовой стала дистанция 5 км, ее преодолели около 1800 человек. Настояший 42-километровый марафон под дождем пробежали более 500 подготовленных спортсменов.

Следующий марафон будет проходить в Уссурийске 6 октября. Он станет четвертым в истории бегового сообщества этого города и традиционно соберет любителей бега со всего Приморья, а также иногородних участников. Организаторы полагают, что красивые виды пестрого осеннего леса станут дополнительным привлекательным фактором для участников. Стартовые взносы предназначаются на страховку, медали, призы и подарки победителям. Здесь также предусмотрено несколько дистанций – на 10, 21 и 42 км, а для детей – на 650 м. Желающим пробежать кросс необходимо представить справку о состоянии здоровья.

Соревнования по бегу — в книге спорта один из самых старых видов спорта, по которым были утверждены официальные правила соревнований, они вошли в программу первых летних Олимпийских игр, проходивших в 1896 году в Афинах.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "ЗОЖ". Цели проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.