Сомелье Екатерина Белоусова. Фото: ИА PrimaMedia

Винная школа в «Невинных радостях»: первый на ДВ специальный класс и уникальная Энотрия

Пройти профессиональные курсы сомелье любой желающий сможет уже в октябре

25 сентября, PrimaMedia. Сомелье в России уже не экзотическая профессия из голливудских кинофильмов, а вполне реальная и востребованная специальность. Обучиться актуальному ремеслу можно в винной школе на базе гастробара "Невинные радости" во Владивостоке. Именно здесь открывается первый на Дальнем Востоке специально оборудованный класс для подготовки сомелье, а также всех желающих ждет уникальный курс "Мобильная Энотрия". Занятия стартуют уже в октябре, сообщает ИА PrimaMedia.

Начнется "учебный год" в школе с лекций для "продвинутых". С 8 октября все желающие смогут посетить занятия "Мобильная Энотрия" – это одна из первых винных школ в нашей стране, созданная при поддержке Ассоциации сомелье России. "Энотрия" существует около 20 лет, а ее базовые классы расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Учебная программа "Энотрии" соответствует высоким мировым стандартам, по мнению Международной Ассоциации Сомелье. Школа проводит выездные сессии специально для регионов. В течение недели в "Невинных радостях" пройдет интенсивный обучающий курс под руководством Вероники Денисовой – высококлассного специалиста в области итальянских вин и ведущего преподавателя "Энотрии".

Занятия в "Мобильной Энотрии" будут идти семь дней, с 8 по 14 октября. Стоимость курса "Мобильной Энотрии" – 25 тысяч рублей.

Для непрофессионалов с 15 октября стартует базовый курс. Находить ноты черники, черешни и табачного листа в бокале с напитком — увлекательнейшая игра, набирающая популярность во Владивостоке. Для того чтобы научиться понимать вкус и сделать эту игру своей профессией, достаточно пройти специальный курс обучения из двенадцати лекций. Учиться искусству сомелье будут в специализированном классе, аналогов которому на Дальнем Востоке нет.

"Учебный класс винной школы должен представлять собой светлое просторное помещение. Наш класс имеет все необходимое для проведения таких занятий: проекторы, посуду для дегустаций, специальные раковины, куда можно сливать остатки. По такому же принципу оборудованы все учебные помещения в подобных школах мирового уровня", – говорит Екатерина Белоусова, сомелье и по совместительству преподаватель винной школы "Невинные радости".

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На уроках всех желающих научат разбираться в напитке буквально с нуля.

"Это прекрасный курс для тех, кто хочет познакомиться с данным напитком, понять, что это такое. На каждой лекции будут даваться знания о таких важных вещах как, сорта винограда или винодельческие регионы. Урок подразумевает обязательную дегустацию. За одно занятие мы пробуем не менее пяти сортов", – отметила сомелье.

Курсы сомелье существуют не только для тех, кто планирует заниматься вином профессионально, но и просто для тех, кто хочет расширить свой кругозор. Ученики винной школы – люди самых разных специальностей. Среди них есть бухгалтера, юристы, бизнесмены. По словам Екатерины Белоусовой, потребление напитка может стать таким же хобби как, например бег или рисование.

В центральной России сомелье – востребованная профессия. Теперь эта тенденция добралась и до Приморья. Винные заведения – это устоявшийся, динамично развивающийся сегмент ресторанного бизнеса. По мнению Екатерины Белоусовой, обучающий курс в школе "Невинные радости" дает хороший старт в профессии и открывает карьерные перспективы, будь то винный бутик, бар, ресторан или торговая алкогольная компания. Среднестатистическая зарплата сомелье, по словам Екатерины Белоусовой, весьма высока.

Занятия в школе "Невинные радости" проходят не всегда в обычном формате. Иногда классы посещают виноделы не только из России, но и из Европы. Для таких уроков мы совмещаем обучение и гастрономический ужин.

"Дегустировать и пить – это две разные вещи, – рассказывает сомелье Екатерина Белоусова. – Существует целая система, как вино должно выглядеть, пахнуть и ощущаться на вкус. Когда мы пробуем напиток, то ведем дегустационные заметки. Это помогает лучше разобраться в нюансах и тонкостях. И если профессиональные дегустаторы отмечают в бокале ноты ягод, цветов и фруктов, то новички ощущают лишь вкус и запах алкоголя. Умение почувствовать целый букет приходит не сразу, для этого необходимо время и опыт. Дегустации помогают, более осознано относиться к тому, что мы едим и пьем. Жизнь становится красочней, ведь умение понимать напиток развивает и делает человека более наблюдательным".

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Обучение в школе "Невинные радости" стартует 15 октября, курс длится около двух месяцев, занятия идут по 2 часа два раза в неделю. Стоимость курса из 12 занятий составляет 22 тысячи рублей.

Рестобар "Невинные радости": г. Владивосток, ул. Светланская, 33/3 (старый дворик ГУМа).
Телефон 209-91-83
Инстаграм @iwinebar

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