Известный индийский предприниматель Сунил Ганди выставил на продажу таунхаусы в Приморье

Сунил Ганди продает таунхаус по ул. Промежуточной во Владивостоке. Фото: с сайта компании "Российский аукционный дом"

Стартовая цена пяти "квартир" и земельных участков в одном доме составляет 165 млн рублей

24 сентября, PrimaMedia. Владелец первой фабрики по огранке алмазов на Дальнем Востоке "Приморский алмаз" индийским предприниматель Сунил Ганди выставил на продажу пять таунхаусов с землей в доме на улице Промежуточная, 1 во Владивостоке. Стартовая цена составляет 165 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Пять кирпичных таунхаусов в одном доме, выставленных на продажу, имеют площадь от 250 кв. м. до 360 кв. м. Принадлежат на праве собственности ООО "Приморский девелопмент", единственным участником которого является Сунил Ганди. Недвижимость продается одним лотом, имеет обременение в виде аренды. Таунхаусы жилые.

Индийский предприниматель Сунил Ганди в 2003 году организовал во Владивостоке первую и единственную на Дальнем Востоке фабрику по обработке алмазов. Сырье на фабрику поставляла компания АЛРОСА. Спустя два года г-н Ганди закрыл фабрику, так как АЛРОСА прекратила поставки алмазов. "Для них приемлемым вариантом стала продажа сырья за рубеж. В этом случае цена на алмазное сырье выше, чем при его реализации на внутреннем рынке. Вот и вся арифметика", – говорил тогда Сунил Ганди корр. PrimaMedia.

Сунил Ганди. Фото: ИА PrimaMedia Сунил Ганди продает таунхаус во Владивостоке. Фото: с сайта "РАД" Сунил Ганди продает таунхаус во Владивостоке. Фото: с сайта "РАД" 1 / 3

После закрытия фабрики индийский предприниматель переключился на продажу ювелирных изделий. Однако в 2009 году ювелирный рынок ослаб, спрос стал низким. "Те, кто мог тогда позволить себе купить ювелирные изделия, предпочитали это делать за границей. В 2010 году мы приняли решение о закрытии ювелирного магазина, — говорил Ганди. — У нас в это время работало четыре продавца, необходимо было платить за аренду помещения, за коммунальные услуги, выполнять финансовые обязательства перед охранным предприятием. Так что за эти два года мы ничего не заработали, только потеряли, потеряли около $250 тысяч".

После закрытия фабрики и ювелирного магазина Сунил Ганди продолжил заниматься подобным бизнесом – алмазы, ювелирные изделия — в Африке. Однако бизнес-интересы в Приморье остались.