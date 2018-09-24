Ушел из жизни почетный гражданин города Владивостока Иосиф Чутов. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Иосиф Степанович работал председателем краевого совета автомотолюбителей, создавал добровольные дружины по линии ГАИ

24 сентября, PrimaMedia. 22 сентября на 93-м году ушел из жизни почетный гражданин города Владивостока Иосиф Чутов. Во Владивостоке он работал председателем Фрунзенского районного совета автомотолюбителей, затем — председателем краевого. Создавал добровольные дружины по линии ГАИ, учебные классы по подготовке водителей личных транспортных средств, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока

В годы Великой Отечественной войны Иосиф Степанович в составе 1-го Украинского фронта участвовал в освобождении Украины, Польши, Германии, Чехословакии. По окончании войны проходил службу на различных должностях Тихоокеанского флота. Дважды выполнял правительственные задания по уборке урожая на целинных землях Казахстана, был награжден медалью "За освоение целинных земель".

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Украины", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За победу над Германией".

С 1987 года Иосиф Степанович состоял в добровольной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В октябре 1991 года был избран председателем Ленинской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

За активное участие в ветеранском движении удостоен нагрудного знака "Приморье за заслуги" и благодарности Главнокомандующего вооруженных сил РФ за образцовое выполнение долга и самоотверженное служение Отечеству.

Администрация города Владивостока, Совет Почетных граждан и городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов выражают глубокие соболезнование родным и близким Иосифа Степановича.