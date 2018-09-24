Ушел из жизни почетный гражданин города Владивостока Иосиф Чутов. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Ушел из жизни почетный гражданин города Владивостока Иосиф Чутов

Иосиф Степанович работал председателем краевого совета автомотолюбителей, создавал добровольные дружины по линии ГАИ

24 сентября, PrimaMedia. 22 сентября на 93-м году ушел из жизни почетный гражданин города Владивостока Иосиф Чутов. Во Владивостоке он работал председателем Фрунзенского районного совета автомотолюбителей, затем — председателем краевого. Создавал добровольные дружины по линии ГАИ, учебные классы по подготовке водителей личных транспортных средств, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока

В годы Великой Отечественной войны Иосиф Степанович в составе 1-го Украинского фронта участвовал в освобождении Украины, Польши, Германии, Чехословакии. По окончании войны проходил службу на различных должностях Тихоокеанского флота. Дважды выполнял правительственные задания по уборке урожая на целинных землях Казахстана, был награжден медалью "За освоение целинных земель".

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Украины", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За победу над Германией".

С 1987 года Иосиф Степанович состоял в добровольной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В октябре 1991 года был избран председателем Ленинской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

За активное участие в ветеранском движении удостоен нагрудного знака "Приморье за заслуги" и благодарности Главнокомандующего вооруженных сил РФ за образцовое выполнение долга и самоотверженное служение Отечеству.

Администрация города Владивостока, Совет Почетных граждан и городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов выражают глубокие соболезнование родным и близким Иосифа Степановича.

Комментарии
Администрация города Владивостока некролог

Альпийские горки, качели и Wi-Fi: три сквера во Владивостоке планируют облагородить

22 сентября, 15:40

"Лучший ресторан России" во Владивостоке попал в скандальную историю

20 сентября, 10:00
Ассоциация поддержки резидентов СПВ приняла участие Восточном экономическом форуме
"Вплоть до освобождения": депутаты ЗС ПК предложили наказывать директоров департаментов

09:25

"Единая Россия" проиграла губернаторские выборы в Хабаровском крае

11:55

Андрей Ищенко: Бог есть Любовь

22 сентября, 13:25

СМИ: Глава ЦИК РФ высказалась против выдвижения Тарасенко и Ищенко в губернаторы Приморья

22 сентября, 14:30

Рыбный рынок, построенный к ВЭФ-2018, сгорел в бухте Аякс

23 сентября, 17:00

Начало рабочей недели во Владивостоке будет дождливым

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia