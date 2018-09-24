Два депутата-новичка Законодательного собрания Приморского края определились с комитетами

Новые депутаты уже приступили к работе в законодательном собрании края. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Александр Щербаков выбрал комитет по региональной политике, а Юлия Марченко – по экономической политике и собственности

24 сентября, PrimaMedia. Два депутата, доизбранные в Законодательное собрание Приморского края 9 сентября 2018 года, определились с местом работы. Александр Щербаков изъявил желание войти в состав комитета по региональной политике, а Юлия Марченко – по экономической политике и собственности. Планируется, что вопрос об их назначении будет рассмотрен на ближайшем заседании законодательного собрания, передает ИА PrimaMedia.

Так, в ходе работы комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы народные избранники рассмотрели вопрос о назначении двоих новых депутатов Законодательного собрания.

— 9 сентября 2018 года у нас были доизбраны два новых депутата, это одномандатные округа №4 и №6. По четвертому округу депутатом был избран Александр Щербаков, а по шестому Юлия Марченко. Результаты выборов уже официально опубликованы, решение краевой избирательной комиссии есть. Сейчас наша задача определить вновь избранных коллег в комитеты, — отметил председатель комитета Дмитрий Новиков.

Он также добавил, что в связи с переходом Валерия Кана из состава комитета по региональной политике в комитет по бюджету и налоговой политике в первом образовалась вакансия. Свободное место изъявил желание занять Александр Щербаков, в то время как Юлия Марченко написала заявление о вступлении в состав комитета по экономической политике и собственности.

Согласно процедуре, комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы должен подготовить соответствующий проект постановления, который депутаты должны будут рассмотреть на ближайшем заседании Законодательного собрания.

Примечательно, что оба народных избранника уже приступили к работе в Законодательном собрании. Как отметили в ЗС ПК, они уже получили временные удостоверения и могут принимать участие в работе своих комитетов даже до официального представления.

Стоит отметить, что среди вопросов, которые были рассмотрены во время заседания комитета по регламенту, народные избранники также обсудили отсутствие Валерия Кана. На сегодняшний день народный избранник имеет пять пропусков по неуважительным причинам в течение 2018 года. Как отметила руководитель правового управления Ирина Володина, это предельное количество пропусков и уже можно ставить вопрос о лишении его полномочий. Однако депутаты решили не спешить и поверить обещаниям депутата приступить к работе Законодательного собрания в сентябре.

— Я считаю, что эту информацию нужно зафиксировать, а дальше уже посмотреть, появится Валерий Кан на заседании в сентябре или нет, — заявил председатель приморского парламента Александр Ролик.

Ранее сообщалось, что показатели кандидатов от "Единой России" на довыборах в Законодательное собрание Приморья по двум одномандатным округам оказались немного выше, чем у их оппонентов из КПРФ. Так, в округе №4, куда входят Фрунзенский район Владивостока и Хасанский район, с небольшим перевесом победил Александр Щербаков. Он обошел кандидата от КПРФ Надежду Телелюеву всего на 228 голоса.

На довыборах в Заксобрание от Уссурийска (округ №6) первое место оказалось за гендиректором сети "Фреш25" Юлией Марченко. За нее проголосовали 6622 человека или 30,7%. Следом за ней с разрывом в 737 голосов идет кандидат от КПРФ Юрий Корнеев. Ему свой голос отдали 5885 избирателей или 27,30%.