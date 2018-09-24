Санитарный автотранспорт. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Поставка нового сантранспорта в регион планируется уже в конце ноября 2018 года (ИНФОГРАФИКА)

24 сентября, PrimaMedia. Участковая служба медицинских учреждений Приморья пополнится санитарным транспортом. Для городских и районных поликлиник края приобретут служебные автомобили – на эти цели из бюджета региона направлено почти 14,5 млн рублей. Поставка автомобилей планируется в регион уже в конце ноября 2018 года, сообщили ИА PrimaMedia в краевом департаменте здравоохранения.

"Всего планируется приобрести 29 санитарных автомашин LADA Niva для 19 медицинских учреждений. Пользоваться автомобилями будут врачи участковых служб", – сообщил глава департамента Андрей Кузьмин.

Он подчеркнул, что уже известны клиники, куда поступят новые LADA Niva.

"Наибольшее количество автомашин – пять единиц – будут переданы Приморскому краевому противотуберкулезному диспансеру. По два автомобиля получат Госпиталь ветеранов войн, Уссурийская центральная районная больница, а также поликлиники Владивостока – детские №2 и 3, а также взрослые – №6 и 7. По одному санитарному авто передадут в Службу скорой медицинской помощи Владивостока, детские поликлиники №4, 5, 6 и 7, а также взрослые поликлиники №1, 2, 3, 4, 5, 8 и 9", – отметили в крайздраве.

Вице-губернатор Павел Серебряков, курирующий отрасль подчеркнул, что в этом году власти намерены также пополнить и обновить автопарк службы скорой медицинской помощи в рамках краевой государственной программы "Развитие здравоохранения Приморского края".



29 санитарных автомашин закупят для медучреждений Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

"В частности, будет закуплено 30 "скорых" класса "В" – на эти цели предусмотрено 93,5 млн рублей. Задачу повышения доступности медицинской помощи ставит перед отраслью глава региона Андрей Тарасенко", – отметил вице-губернатор.

Он подчеркнул, что сегодня в Приморье существенно обновляется автопарк терапевтической и педиатрической служб.

Ранее, в марте этого года служба скорой медицинской помощи пополнилась 18 новыми автомашинами. В конце мая три новых реанимобиля были переданы Центру медицины катастроф. Месяц назад "скорые" Спасска-Дальнего и Уссурийска получили в подарок от спонсоров по автомобилю СМП.

Напомним, майский Указ президента РФ Владимира Путина включает в себя целый ряд поручений в области здравоохранения. В частности, определено, что в 2024 году должна быть обеспечена оптимальная доступность для населения, включая жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.