С рождением второго ребенка семьям, рассчитывающим на маткапитал, можно не торопиться. Фото: Ольга Доманова

Программа материнского капитала будет продлена

24 сентября, PrimaMedia. Семьям, рассчитывающим на материнский (семейный) капитал, с рождением второго ребенка можно пока не спешить — с высокой долей вероятности программа маткапитала будет продлена. Об этом сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, передает ИА PrimaMedia.

"Я не хочу предвосхищать события, но думаю, что с высокой долей вероятности эта программа будет продлена", — сказала Голикова в интервью РИА Новости.

По словам вице-премьера, ситуация с рождаемостью в стране вновь вызывает опасения — это связно с демографической ямой 90-х годов. Материнский капитал вносит существенный вклад в благополучие семей, добавила Голикова, пояснив, что с 1 января 2019 года будут запущены 12 нацпроектов, в том числе — проект "Демография".

Напомним, ранее Госдума одобрила сокращение сроков выдачи маткапитала. Законопроект прошел в парламенте первое чтение. Если проект будет одобрен окончательно — срок выдачи материнского капитала сократят с месяца до 15 дней.

С 2018 года по программе маткапитала получить сертификат можно на второго ребенка, рожденного до 31 декабря 2021 года. Из средств маткапитала можно получить ежемесячные выплаты на детей или потратить все деньги на адаптацию "особенных детей". Кроме того средства можно израсходовать на образовательные услуги, улучшение жилищных условий и формирование накопительной пенсии матери.