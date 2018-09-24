Общество. 15:35

ФНС призывает приморцев не принимать участие в создании фиктивных компаний

Жертвами мошенников зачастую становятся граждане, нуждающиеся в материальной помощи

24 сентября, PrimaMedia. Особое внимание налоговых органов Приморского края уделяется проблеме создания "фиктивных" компаний, чья деятельность зачастую связана с мошенничеством. С помощью таких фирм совершается ряд опасных преступлений, за которые предусмотрена серьёзная ответственность – штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет, сообщили ИА PrimaMedia в ИФНС России по Ленинскому району Владивостока.

Деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 5 лет. (Статьи 170.1 "Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета", 173.1 "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица" уголовного кодекса Российской Федерации).

Недобросовестные граждане с целью создания "фирм-однодневок", регистрации в качестве индивидуального предпринимателя привлекают подставных лиц, которые за небольшую плату предоставляют свои персональные данные, не задумываясь о том, что совершают административное и уголовно наказуемое правонарушение.

В группу риска входят граждане, нуждающиеся в материальной помощи и не осознающие в полной мере правовые последствия своих действий.

Чтобы не стать жертвой мошенников, налоговая служба рекомендует:

— не соглашаться стать учредителем, директором фирмы или предпринимателем за вознаграждение;

— не одалживать свой паспорт и кредитную карту малознакомым людям.

— не предъявлять документы, удостоверяющие личность, посторонним людям;

— в случае утраты паспорта немедленно обращаться с заявлением в отделение миграционной службы по месту жительства.

В случае если гражданин стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в налоговый орган по месту регистрации деятельности, либо в единый регистрационный центр ИФНС России по Ленинскому району Владивостока (адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, 40), либо по месту своего жительства, чтобы поставить налоговый орган в известность и получить дальнейшие рекомендации о процедуре прекращения деятельности.

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