Автоматизированное производство. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

Роботы будут добывать редкие металлы в Арктике

Проект реализуется по заказу «Росатома»

24 сентября, PrimaMedia. В скором времени осуществится один из сценариев фантастических фильмов: роботы будут добывать для людей редкие полезные ископаемые в одном из самых суровых и труднодоступных районов Земли, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "РИА Новости".

Роботизированная установка будет спроектирована и создана по заказу компании "Росатом". Она будет заниматься добычей редких и труднодобываемых металлов на арктическом шельфе. Как сообщил агентству руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко, сейчас такой техники еще не существует. При создании установки будет использован проект "Айсберг", разработанный для освоения месторождений нефти и газа. В рамках проекта построят не имеющий аналогов комплекс сейсморазведки.

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