Выдолбленные две недели назад на улице Шефнера ямы начали закатывать в асфальт

Улицу Капитана Шефнера в следующем году ожидает капитальный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Перекрыто две полосы движения, но проехать можно

24 сентября, PrimaMedia. Самый крутой спуск Владивостока начали латать. Дорожные рабочие, которые две недели назад выдолбили ямы на улице Капитана Шефнера и бросили их, в понедельник, 24 сентября, вернулись к работе, сообщает ИА PrimaMedia.

На участке с самого утра кипит работа: почти полностью перекрыты две полосы движения (но проехать можно), появилась соответствующая техника и дорожные рабочие.

Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 11

Ранее сообщалось, что к ремонту данного участка дороги планировалось приступить сразу после августовских тайфунов, однако на время Восточного экономического форума работы решили приостановить, ограничившись "выдалбливанием" ям. Форум прошел, а ямы остались, в то время как сами дорожные рабочие вместе с техникой исчезли. После жалоб горожан ремонт возобновился.

По информации мэрии, в этом году улицу Капитана Шефнера планируется частично восстановить. Здесь должны отремонтировать 3 400 кв. метров дорожного полотна. В 2019 году самый крутой спуск Владивостока ожидает капитальный ремонт: улицу включили в план работ по программе "Безопасные и качественные дороги" (БКД).

Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 12

Стоит отметить, что в следующем году в программах ремонта дорог, в том числе БКД, будет учтено мнение горожан. Для этого на сайте администрации города появилась "голосовалка" "Выбирай дорогу для ремонта!". Пока большинство голосов набрали улицы Бурачека, Борисенко, Окатовая (от кольца в районе остановки "Запорожская" до моста).