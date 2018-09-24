Выдолбленные две недели назад на улице Шефнера ямы начали закатывать в асфальт

24 сентября, PrimaMedia. Самый крутой спуск Владивостока начали латать. Дорожные рабочие, которые две недели назад выдолбили ямы на улице Капитана Шефнера и бросили их, в понедельник, 24 сентября, вернулись к работе, сообщает ИА PrimaMedia.
На участке с самого утра кипит работа: почти полностью перекрыты две полосы движения (но проехать можно), появилась соответствующая техника и дорожные рабочие.
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Ранее сообщалось, что к ремонту данного участка дороги планировалось приступить сразу после августовских тайфунов, однако на время Восточного экономического форума работы решили приостановить, ограничившись "выдалбливанием" ям. Форум прошел, а ямы остались, в то время как сами дорожные рабочие вместе с техникой исчезли. После жалоб горожан ремонт возобновился.
По информации мэрии, в этом году улицу Капитана Шефнера планируется частично восстановить. Здесь должны отремонтировать 3 400 кв. метров дорожного полотна. В 2019 году самый крутой спуск Владивостока ожидает капитальный ремонт: улицу включили в план работ по программе "Безопасные и качественные дороги" (БКД).
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Пока на улице Капитана Шефнера идет ямочный ремонт. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia
Стоит отметить, что в следующем году в программах ремонта дорог, в том числе БКД, будет учтено мнение горожан. Для этого на сайте администрации города появилась "голосовалка" "Выбирай дорогу для ремонта!". Пока большинство голосов набрали улицы Бурачека, Борисенко, Окатовая (от кольца в районе остановки "Запорожская" до моста).