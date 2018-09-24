Губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Фото: пресс-служба правительства области

Выпускница Уссуриского пединститута проиграла выборы губернатора во Владимирской области

Представляющая "Единую Россию" Светлана Орлова уступила во втором туре депутату от ЛДПР Владимиру Сипягину

24 сентября, PrimaMedia. Действующий губернатор Орловской области Светлана Орлова проиграла 23 сентября второй тур губернаторских выборов кандидату от партии ЛДПР Владимиру Сипягину. По итогам обработки 100% протоколов, Орлова набрала всего 37,46% против 57,03% голосов избирателей отданных ее оппоненту Владимиру Сипягину. ИА PrimaMedia напоминает, что биография Светланы Орловой тесно связана с Дальним Востоком, где она родилась, и конкретно с Приморьем, где она ранее уже пыталась участвовать в губернаторских выборах.

Напомним, Владимирская область стала одним из четырех регионов, где после единого дня голосования 9 сентября понадобился второй тур выборов. В Приморском крае второй тур состоялся 16 сентября, однако его результаты были отменены. В Хакасии кандидат от "ЕР" снял свою кандидатуру, поэтому второй тур пройдет лишь 7 октября. Выборы в Хабаровском крае и Владимирской области проходили 23 сентября. Отметим, что кандидаты от "Единой России" уступили соперникам из ЛДПР в обоих регионах.

В Центризбиркоме отметили, что избирательная компания во Владимирской области прошла без серьезных нарушений, каких – либо предпосылок для отмены результатов выборов нет.

Кандидат от "Единой России" 63-летняя Светлана Орлова — уроженка Еврейской автономной области. В 1977 году она окончила Уссурийский государственный педагогический институт по специальности "филолог". После окончания ВУЗа работала пионервожатой и воспитателем в школе-интернате №2 во Владивостоке.

В 1990 году политик занимала руководящие должности в приморском крайкоме КПСС. Кроме того, Орлова окончила Хабаровскую высшую партийную школу. В 1998 году политик была снята с предвыборной гонки на пост губернатора Приморья, с формулировкой за сокрытие в декларации сведений об активах мужа.

В марте 2013-го Орлова была назначена врио губернатора Владимирской области. В сентябре того же года политик одержала победу в выборах с 75% голосов избирателей. Тогда Светлана Орлова сменила руководившего Владимирской областью 16 лет Николая Виноградова.

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