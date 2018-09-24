Угроза обнаружена на всех компьютерах с операционной системой Windows. Фото: Юлия Никитина

Разработчики не успели исправить уязвимость

24 сентября, PrimaMedia. Угрозу атаки хакеров зафиксировали специалисты — уязвимость обнаружена во всех версиях оперсистемы Windows. Разработчики пока не успели устранить "врожденный" дефект, передает ИА PrimaMedia.

Специалисты в области кибербезопасности из Zero Day Initiative нашли неустраненный дефект в операционных системах Windows. Разработчики не успели "залатать дыры" в программном коде. До тех пора пока брешь не будет устранена, все компьютеры на популярной операционке подвержены угрозе.

Уязвимость позволяет хакерам удаленно управлять устройством и устанавливать произвольный код, после чего загружать на компьютер вирусы. Вредоносное ПО запускается, если открыть файл с данными в формате JET.

Исследование показало, что такой дефект обнаружен в Windows 7, однако специалисты полагают, что ошибка существует во всех версиях операционной системы, включая серверные.

Эксперты дали компании 120 дней на устранение бреши в механизме базы данных Microsoft JET Database Engine. Обновленные версии с исправлениями от Microsoft ожидаются в октябре.