Угроза обнаружена на всех компьютерах с операционной системой Windows

24 сентября, PrimaMedia. Угрозу атаки хакеров зафиксировали специалисты — уязвимость обнаружена во всех версиях оперсистемы Windows. Разработчики пока не успели устранить "врожденный" дефект, передает ИА PrimaMedia.
Специалисты в области кибербезопасности из Zero Day Initiative нашли неустраненный дефект в операционных системах Windows. Разработчики не успели "залатать дыры" в программном коде. До тех пора пока брешь не будет устранена, все компьютеры на популярной операционке подвержены угрозе.
Уязвимость позволяет хакерам удаленно управлять устройством и устанавливать произвольный код, после чего загружать на компьютер вирусы. Вредоносное ПО запускается, если открыть файл с данными в формате JET.
Исследование показало, что такой дефект обнаружен в Windows 7, однако специалисты полагают, что ошибка существует во всех версиях операционной системы, включая серверные.
Эксперты дали компании 120 дней на устранение бреши в механизме базы данных Microsoft JET Database Engine. Обновленные версии с исправлениями от Microsoft ожидаются в октябре.