В двух отделениях Сбербанка во Владивостоке работает сервис сурдоперевода

Сбербанк. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Обратиться за помощью можно в офисы по адресам Океанский проспект, 18 и ул. Русская, 66

24 сентября, PrimaMedia. В 24 городах России Сбербанк начал предоставлять услугу удаленного видеосурдоперевода. Благодаря этому клиенты с нарушением слуха могут получить консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка, а также оформить их. Во Владивостоке сервис запущен в двух отделениях банка — по адресам Океанский проспект, 18 и ул. Русская, 66, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

При обслуживании сотрудник передает клиенту планшет, на котором к диалогу удаленно подключается переводчик русского жестового языка и помогает задать вопрос и получить ответ по продуктам Сбербанка. Услуга предоставляется бесплатно.

"Сервис "Удалённый сурдопереводчик" – это возможность для клиента и для сотрудника говорить на одном языке. От наших клиентов с нарушениями слуха мы знаем, что жестовый язык гораздо более образный и не переводится на обычный русский один в один, поэтому потребность в профессиональном переводе очевидна", — подчеркнула, заместитель управляющего приморским отделением ПАО Сбербанк Оксана Шухат.

Для обслуживания с сурдопереводом клиенту необходимо обратиться в один из офисов банка. Услуга доступна в режиме работы отделений, за исключением выходных и праздничных дней.