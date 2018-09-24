Три млн человек ежегодно - названа главная причина смерти людей. Фото: Юрий Скачков

Недуг является причиной каждой из 20 смертей

24 сентября, PrimaMedia. Медики назвали главную причину смерти людей. Алкоголь ежегодно уносит жизни трех млн человек по всему миру. Пристрастие к "зеленому змию" становится причиной каждой из 20-ти смертей, передает ИА PrimaMedia.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), алкоголь ежегодно убивает три млн человек во всем мире — "зеленый змий" уносит больше жизней, чем СПИД, насилие и автокатастрофы. Как говорится в сообщении MedicalXpress, трое из четверых погибших от алкоголизма — мужчины. 13,5% смертей молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет также вызваны чрезмерным употреблением спиртного.

В докладе медиков говорится, что злоупотребление алкоголем повышает риск заболевания туберкулезом, ВИЧ и пневмонией. Употребление горячительных напитков сверх меры способно вызывать более 200 болезней, утверждают ученые.

По данным ВОЗ, от алкоголизма страдают около 240 млн мужчин и 46 млн женщин по всему миру.

В среднем, ежедневно 2,3 млрд человек выпивают по 33 грамма чистого спирта, отмечается в докладе медиков. Это эквивалентно одной бутылке пива или двум бокалам вина.