Три млн человек ежегодно - названа главная причина смерти людей. Фото: Юрий Скачков

Три млн человек ежегодно - названа главная причина смерти людей

Недуг является причиной каждой из 20 смертей

24 сентября, PrimaMedia. Медики назвали главную причину смерти людей. Алкоголь ежегодно уносит жизни трех млн человек по всему миру. Пристрастие к "зеленому змию" становится причиной каждой из 20-ти смертей, передает ИА PrimaMedia.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), алкоголь ежегодно убивает три млн человек во всем мире — "зеленый змий" уносит больше жизней, чем СПИД, насилие и автокатастрофы. Как говорится в сообщении MedicalXpress, трое из четверых погибших от алкоголизма — мужчины. 13,5% смертей молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет также вызваны чрезмерным употреблением спиртного.

В докладе медиков говорится, что злоупотребление алкоголем повышает риск заболевания туберкулезом, ВИЧ и пневмонией. Употребление горячительных напитков сверх меры способно вызывать более 200 болезней, утверждают ученые.

По данным ВОЗ, от алкоголизма страдают около 240 млн мужчин и 46 млн женщин по всему миру.

В среднем, ежедневно 2,3 млрд человек выпивают по 33 грамма чистого спирта, отмечается в докладе медиков. Это эквивалентно одной бутылке пива или двум бокалам вина.

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