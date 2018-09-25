Максим Веденев: Выставка «Строительство» поможет приморцам решить «квартирный вопрос»

Максим Веденев. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Директор департамента градостроительства Приморского края рассказал, что нового будет в этом году на мероприятии, проходящем в 26-й раз

25 сентября, PrimaMedia. Специализированная выставка "Строительство" в этом году станет 26-й по счету и первой на площадке экспо-центра ТРК "Приморское кольцо". Обширная территория "Примринга" в пригороде Артема с 27 по 29 сентября вместит более ста павильонов российских и иностранных строительных компаний. Среди них значительно увеличится число приморских производителей стройматериалов. Обо всех новинках выставки в интервью ИА PrimaMedia рассказал директор департамента градостроительства Приморского края Максим Веденев.

— Максим Сергеевич, выставка проходит уже много лет подряд. Оправдывает ли она ожидания?

— Нужно четко понимать, чего мы ждем от этой выставки: развития строительного рынка, знакомства с новыми технологиями, деловых контактов профессионалов строительной отрасли. Эту свою функцию – коммуникативной площадки – выставка выполняет безусловно. В этом году у нас будет обширная деловая программа, множество круглых столов с участием приморских и приезжих архитекторов, проектировщиков, производителей, представителей власти. Кроме того, мы задумали расширить формат, чтобы простые люди, пришедшие на выставку, могли получить консультации от профессионалов – как оформить участок, выбрать застройщика, заказать проект и построить дом. Выставка станет своеобразным консультационным центром для всех желающих.

— Насколько представительной будет выставка? Откуда приедут участники?

— Приедут постоянные партнеры из всех соседних стран – КНР, Республики Корея, Японии – ожидаем 9 компаний из этой страны. Огромное количество участников приедут из других регионов России, с которыми у местного бизнеса налажены связи. Стоит особо подчеркнуть, что в этот раз свою продукцию и технологии в особом блоке "Сделано в Приморье" представят 20 приморских компаний. Впервые мы выделили это блок три года назад – и тогда участвовало всего 3 компании. Прогресс налицо!

— Что любопытного можно будет увидеть на выставке?

— Участники обещают представить приморцам широкое разнообразие вариантов благоустройства территории частных домовладений. Можно будет познакомиться с российскими, итальянскими и английскими ограждениями, уличными светильниками, малыми архитектурными формами, веревочными парками, спортивными и игровыми зонами, декором из цветов. Посетителям предложат варианты типовых домов и современные материалы для строительства – в этой сфере каждый год происходят изменения, способные удивить.

— Учли ли организаторы вероятность желания посетителей выставки купить квартиру или дом "здесь и сейчас"?

— Да, в рамках проекта "Справочная недвижимости" ключевые застройщики объединились с банками-партнерами, чтобы прямо на выставке помочь потенциальным покупателям решить "квартирный вопрос" — рассчитать выплаты по выгодным ипотечным ставкам, предоставить людям консультации юристов и риэлторов.

— Какие еще департаменты администрации Приморского края кроме вашего принимают участие в программе выставки?

— Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам организует семинар для представителей муниципалитетов и специалистов по ЖКХ по вопросам новых правил обращения с коммунальными отходами, капитального ремонта и участия в федеральной программе "Формирование современной городской среды". Также партнером выставки стал департамент образования и науки, привлекший к участию вузы и научные институты, так или иначе имеющие отношение к строительной отрасли, инженерным изысканиям и проектированию.

— Ну а ключевые организаторы остаются прежними?

— Да, выставка "Строительство" ежегодно проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ, оператором мероприятия выступает Дальэкспоцентр, с которым администрация Приморья поддерживает партнерские отношения.

— Какой будет культурно-образовательная программа мероприятия?

— Одним из ключевых мероприятий выставки "Строительство" станет второй международных архитектурный экологический фестиваль GreenFest. Для него будет выделена большая площадь, где все три дня будут идти разнообразные мастер-классы, посвященные созданию общественных пространств, повышению энергоэффективности строительных объектов, воспитанию Экологического сознания, развитию урбанизированных территорий и другим темам. Чтобы попасть на фестивальные мероприятия, понадобится предварительная регистрация на сайте fest.gradsovet.su