Большую часть Владивостока отключат от холодной воды 2 октября. Фото: https://pixabay.com

Плановые ремонтные работы будут вестись сутки (СПИСОК)

24 сентября, PrimaMedia. Холодную воду отключат на сутки в нескольких районах Владивостока 2 октября. На участках будут вестись плановые ремонтные работы, отключение продлится с 03.00 2 октября по 03.00 3 октября, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на КГУП "Примводоканал".

В связи с работами будут временно отключены следующие дома:

ВНС "Центральная":

Адмирала Юмашева, 2-26а

Адмирала Кузнецова, 54в, 62-72, 76

Аллилуева, 2-12а, 2а, 3, 5, 5а, 12, 14, 14а

Баляева, 34-50, 58-64

Братская, 13, 27, 34, 36, 38

Буссе

Верхняя

Всеволода Сибирцева, 56, 62в, 80, 80а, 80б, 84а

Высокая

Высоковольтная, 2, 3

Горная, 21, 25, 31-33а

Жариковская

Жигура, 2-6, 3, 18-26а, 42, 44, 48-54

Жуковского

Зейская, 4, 4/1, 4/2, 5, 10, 12

Каплунова, 1, 3, 6

Карла Либкнехта, 10а, 34-40, 37

Карпинского

Карьерная

Карякинская, 18б, 18в, 24, 24а,26, 29, 29а, 33, 35, 37, 41, 41а

Ковальчука, 26

Котельникова, 1а, 1г, 2, 4, 6, 7, 7а, 8-22, 13-17, 21, 24-30, 27, 29

Красного Знамени пр-т., 114-120а, 123-137, 156, 156в, 158а, 164, 164а, 164б

Луговая, 41-89а, 52-62а, 95а

Маньчжурская

Матросская 2-я, 7, 9, 13, 15, 16-24, 17а, 17

Матросская 3-я, 4, 13, 17, 19, 21б, 22-28, 25, 27, 27а

Матросская 4-я, 22, 26, 27, 27б, 29-31а, 32

Матросская 5-я, 21, 24, 24а, 27, 27а, 28

Матросская 6-я, 31

Матросская 7-я, 25, 33, 33а

Муравьева-Амурского, 21/23

Народный пр-т., 9-15

Невельского, 1а

Островского

Рабочая 9-я, 9

Рабочая 10-я, 43, 45, 49, 49а, 56, 70, 72

Рабочая 13-я, 12, 16

Руднева, 1-5, 4а 13в, 14, 17б

Светланская, 191, 193, 195, 195а, 197а, 205а, 205/1

Сельская, 1-9, 6, 6а, 8, 10, 12, 15

Славянская, 17, 18, 30, 30а

Снеговая, 18б, 30, 31, 61, 63, 71, 74

Спиридонова, 9, 11, 15, 20-44, 23, 27, 31

Станичная

Тобольская, 8-14, 11, 23-31

Толстого, 30, 32, 32а, 38-52, 41-45

Тунгусская, 15-53, 20-30, 44-50, 59-69

Тюменская

Флотская 1-я, 56

Флотская 4-я, 37/39

Шепеткова, 37, 40, 46, 60

Шилкинская, 3, 4, 4а, 5-15, 6-16а, 19, 20, 21, 30, 34, 36, 38, 42

Южная 3-я.

ВНС "64 мкр":

Адмирала Кузнецова, 40-66, 45-53/1, 59, 61, 74, 78-92

Адмирала Юмашева, 7б, 10, 10а, 11, 11а, 11в, 12, 12а, 19, 24а-40, 35

Ватутина, 24

Каплунова, 5, 13, 15, 17, 23

Ладыгина, 2-6, 5-19

Луговая, 50, 50а, 50в , 64-74, 78

Нейбута, 24, 24а, 24б, 24в, 30, 45-47б, 51-53а, 57, 61-67, 71б, 75-77, 81-87а, 88

Невельского, 19, 23а

Сабанеева, 8, 11-23, 14-24

Стрелковая, 46, 50

Террасная 4-я, 34-40

Террасная 5-я, 33, 35, 40, 43

Черняховского, 3-21

Яблочкова, 55, 56-62.

ВНС "71 мкр":