Большую часть Владивостока отключат от холодной воды 2 октября

24 сентября, PrimaMedia. Холодную воду отключат на сутки в нескольких районах Владивостока 2 октября. На участках будут вестись плановые ремонтные работы, отключение продлится с 03.00 2 октября по 03.00 3 октября, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на КГУП "Примводоканал".
В связи с работами будут временно отключены следующие дома:
ВНС "Центральная":
- Адмирала Юмашева, 2-26а
- Адмирала Кузнецова, 54в, 62-72, 76
- Аллилуева, 2-12а, 2а, 3, 5, 5а, 12, 14, 14а
- Баляева, 34-50, 58-64
- Братская, 13, 27, 34, 36, 38
- Буссе
- Верхняя
- Всеволода Сибирцева, 56, 62в, 80, 80а, 80б, 84а
- Высокая
- Высоковольтная, 2, 3
- Горная, 21, 25, 31-33а
- Жариковская
- Жигура, 2-6, 3, 18-26а, 42, 44, 48-54
- Жуковского
- Зейская, 4, 4/1, 4/2, 5, 10, 12
- Каплунова, 1, 3, 6
- Карла Либкнехта, 10а, 34-40, 37
- Карпинского
- Карьерная
- Карякинская, 18б, 18в, 24, 24а,26, 29, 29а, 33, 35, 37, 41, 41а
- Ковальчука, 26
- Котельникова, 1а, 1г, 2, 4, 6, 7, 7а, 8-22, 13-17, 21, 24-30, 27, 29
- Красного Знамени пр-т., 114-120а, 123-137, 156, 156в, 158а, 164, 164а, 164б
- Луговая, 41-89а, 52-62а, 95а
- Маньчжурская
- Матросская 2-я, 7, 9, 13, 15, 16-24, 17а, 17
- Матросская 3-я, 4, 13, 17, 19, 21б, 22-28, 25, 27, 27а
- Матросская 4-я, 22, 26, 27, 27б, 29-31а, 32
- Матросская 5-я, 21, 24, 24а, 27, 27а, 28
- Матросская 6-я, 31
- Матросская 7-я, 25, 33, 33а
- Муравьева-Амурского, 21/23
- Народный пр-т., 9-15
- Невельского, 1а
- Островского
- Рабочая 9-я, 9
- Рабочая 10-я, 43, 45, 49, 49а, 56, 70, 72
- Рабочая 13-я, 12, 16
- Руднева, 1-5, 4а 13в, 14, 17б
- Светланская, 191, 193, 195, 195а, 197а, 205а, 205/1
- Сельская, 1-9, 6, 6а, 8, 10, 12, 15
- Славянская, 17, 18, 30, 30а
- Снеговая, 18б, 30, 31, 61, 63, 71, 74
- Спиридонова, 9, 11, 15, 20-44, 23, 27, 31
- Станичная
- Тобольская, 8-14, 11, 23-31
- Толстого, 30, 32, 32а, 38-52, 41-45
- Тунгусская, 15-53, 20-30, 44-50, 59-69
- Тюменская
- Флотская 1-я, 56
- Флотская 4-я, 37/39
- Шепеткова, 37, 40, 46, 60
- Шилкинская, 3, 4, 4а, 5-15, 6-16а, 19, 20, 21, 30, 34, 36, 38, 42
- Южная 3-я.
ВНС "64 мкр":
- Адмирала Кузнецова, 40-66, 45-53/1, 59, 61, 74, 78-92
- Адмирала Юмашева, 7б, 10, 10а, 11, 11а, 11в, 12, 12а, 19, 24а-40, 35
- Ватутина, 24
- Каплунова, 5, 13, 15, 17, 23
- Ладыгина, 2-6, 5-19
- Луговая, 50, 50а, 50в , 64-74, 78
- Нейбута, 24, 24а, 24б, 24в, 30, 45-47б, 51-53а, 57, 61-67, 71б, 75-77, 81-87а, 88
- Невельского, 19, 23а
- Сабанеева, 8, 11-23, 14-24
- Стрелковая, 46, 50
- Террасная 4-я, 34-40
- Террасная 5-я, 33, 35, 40, 43
- Черняховского, 3-21
- Яблочкова, 55, 56-62.
ВНС "71 мкр":
- Батумская, 15а
- Брестская
- Брестский пер.
- Ватутина, 2-6, 10-20, 24, 26
- Владикавказская, 1, 3, 5
- Воропаева, 31-35
- Горийская, 1, 3, 4, 50
- Громова, 8-12а
- Каплунова, 3б, 7, 8, 8а, 11, 12
- Кочубея, 1
- Невельского, 1, 2-8, 3, 11-31
- Нейбута, 6-12, 11-41в, 22, 26, 32, 32 ст.4, 34, 38
- Сахалинская, 1-5б
- Стрелковый пер., 22а
- Фадеева, 47д, 49 ст.20. 63, 65, 67.