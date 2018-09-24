Большую часть Владивостока отключат от холодной воды 2 октября. Фото: https://pixabay.com

Большую часть Владивостока отключат от холодной воды 2 октября

Плановые ремонтные работы будут вестись сутки (СПИСОК)

24 сентября, PrimaMedia. Холодную воду отключат на сутки в нескольких районах Владивостока 2 октября. На участках будут вестись плановые ремонтные работы, отключение продлится с 03.00 2 октября по 03.00 3 октября, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на КГУП "Примводоканал".

В связи с работами будут временно отключены следующие дома:

ВНС "Центральная":

  • Адмирала Юмашева, 2-26а
  • Адмирала Кузнецова, 54в, 62-72, 76
  • Аллилуева, 2-12а, 2а, 3, 5, 5а, 12, 14, 14а
  • Баляева, 34-50, 58-64
  • Братская, 13, 27, 34, 36, 38
  • Буссе
  • Верхняя
  • Всеволода Сибирцева, 56, 62в, 80, 80а, 80б, 84а
  • Высокая
  • Высоковольтная, 2, 3
  • Горная, 21, 25, 31-33а
  • Жариковская
  • Жигура, 2-6, 3, 18-26а, 42, 44, 48-54
  • Жуковского
  • Зейская, 4, 4/1, 4/2, 5, 10, 12
  • Каплунова, 1, 3, 6
  • Карла Либкнехта, 10а, 34-40, 37
  • Карпинского
  • Карьерная
  • Карякинская, 18б, 18в, 24, 24а,26, 29, 29а, 33, 35, 37, 41, 41а
  • Ковальчука, 26
  • Котельникова, 1а, 1г, 2, 4, 6, 7, 7а, 8-22, 13-17, 21, 24-30, 27, 29
  • Красного Знамени пр-т., 114-120а, 123-137, 156, 156в, 158а, 164, 164а, 164б
  • Луговая, 41-89а, 52-62а, 95а
  • Маньчжурская
  • Матросская 2-я, 7, 9, 13, 15, 16-24, 17а, 17
  • Матросская 3-я, 4, 13, 17, 19, 21б, 22-28, 25, 27, 27а
  • Матросская 4-я, 22, 26, 27, 27б, 29-31а, 32
  • Матросская 5-я, 21, 24, 24а, 27, 27а, 28
  • Матросская 6-я, 31
  • Матросская 7-я, 25, 33, 33а
  • Муравьева-Амурского, 21/23
  • Народный пр-т., 9-15
  • Невельского, 1а
  • Островского
  • Рабочая 9-я, 9
  • Рабочая 10-я, 43, 45, 49, 49а, 56, 70, 72
  • Рабочая 13-я, 12, 16
  • Руднева, 1-5, 4а 13в, 14, 17б
  • Светланская, 191, 193, 195, 195а, 197а, 205а, 205/1
  • Сельская, 1-9, 6, 6а, 8, 10, 12, 15
  • Славянская, 17, 18, 30, 30а
  • Снеговая, 18б, 30, 31, 61, 63, 71, 74
  • Спиридонова, 9, 11, 15, 20-44, 23, 27, 31
  • Станичная
  • Тобольская, 8-14, 11, 23-31
  • Толстого, 30, 32, 32а, 38-52, 41-45
  • Тунгусская, 15-53, 20-30, 44-50, 59-69
  • Тюменская
  • Флотская 1-я, 56
  • Флотская 4-я, 37/39
  • Шепеткова, 37, 40, 46, 60
  • Шилкинская, 3, 4, 4а, 5-15, 6-16а, 19, 20, 21, 30, 34, 36, 38, 42
  • Южная 3-я.

ВНС "64 мкр":

  • Адмирала Кузнецова, 40-66, 45-53/1, 59, 61, 74, 78-92
  • Адмирала Юмашева, 7б, 10, 10а, 11, 11а, 11в, 12, 12а, 19, 24а-40, 35
  • Ватутина, 24
  • Каплунова, 5, 13, 15, 17, 23
  • Ладыгина, 2-6, 5-19
  • Луговая, 50, 50а, 50в , 64-74, 78
  • Нейбута, 24, 24а, 24б, 24в, 30, 45-47б, 51-53а, 57, 61-67, 71б, 75-77, 81-87а, 88
  • Невельского, 19, 23а
  • Сабанеева, 8, 11-23, 14-24
  • Стрелковая, 46, 50
  • Террасная 4-я, 34-40
  • Террасная 5-я, 33, 35, 40, 43
  • Черняховского, 3-21
  • Яблочкова, 55, 56-62.

ВНС "71 мкр":

  • Батумская, 15а
  • Брестская
  • Брестский пер.
  • Ватутина, 2-6, 10-20, 24, 26
  • Владикавказская, 1, 3, 5
  • Воропаева, 31-35
  • Горийская, 1, 3, 4, 50
  • Громова, 8-12а
  • Каплунова, 3б, 7, 8, 8а, 11, 12
  • Кочубея, 1
  • Невельского, 1, 2-8, 3, 11-31
  • Нейбута, 6-12, 11-41в, 22, 26, 32, 32 ст.4, 34, 38
  • Сахалинская, 1-5б
  • Стрелковый пер., 22а
  • Фадеева, 47д, 49 ст.20. 63, 65, 67.
Комментарии
Приморский водоканал, КГУП водоснабжение

Холодную воду отключат в районах Владивостока из-за ремонтных работ

23 сентября, 11:25
Большой гольф под Раздольным
Два депутата-новичка Законодательного собрания Приморского края определились с комитетами

18:25

Выдолбленные две недели назад на улице Шефнера ямы начали закатывать в асфальт

17:25

Большую часть Владивостока отключат от холодной воды 2 октября

09:25

"Единая Россия" проиграла губернаторские выборы в Хабаровском крае

12:55

Известный индийский предприниматель Сунил Ганди выставил на продажу таунхаусы в Приморье

11:55

Андрей Ищенко: Бог есть Любовь

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia