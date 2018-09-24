Лифт. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Вниз на неисправном лифте: за что управляющие компании в России лишатся лицензий

Они потеряют их в случае повторного грубого нарушения этих требований в течение года

24 сентября, PrimaMedia. Теперь российские управляющие компании не будут себя чувствовать так вольготно: над ними повис дамоклов меч лишений лицензий. Российский кабинет министров сформировал и обнародовал перечень грубых нарушений, за совершение которых управляющие компании могут потерять лицензию, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Российскую газету".

До нынешнего постановления правительства отказаться от услуг недобросовестной "управляйки" было крайне сложно: на это могли потребоваться годы судебных разбирательств, а редко кто из жильцов может проявить такое терпение и настойчивость. Таким образом, лицензии управляющих компаний были по сути бессрочными.

Как сообщила "Российской газете" исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ-Контроль" Светлана Разворотнева, это была очень долгая процедура, включавшая решение суда, апелляции. В результате органы жилищного надзора сетовали на то, что годами не могут вытеснить с этого рынка непрофессиональные и недобросовестные компании. По ее мнению, эти поправки все очень давно ждали (разумеется, кроме самих недобросовестных "управляек").

Теперь управляющую компанию можно устранить за повторные грубые нарушения, совершенные в течение года. В перечень таких нарушений входят ненадлежащее содержание газового оборудования, нарушения эксплуатации лифтов, ненадлежащее предоставление коммунальных услуг, долги перед ресурсоснабжающей организацией и некоторые другие. Лишение лицензии может затронуть или тот дом, где УК допустила промах, или все дома под ее управлением.

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