Мария Кузьмина: Пенсия – не повод садиться у подъезда на лавочке

Пенсионеры. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Заместитель директора Приморского центра социального обслуживания населения рассказала о краевой программе «Активное долголетие»

25 сентября, PrimaMedia. В Приморском крае реализуется комплекс мер или дорожная карта по "Созданию условий для активного, здорового долголетия старшего поколения в Приморском крае". Ее цель – привлечь людей преклонного возраста к участию в спортивных и культурных массовых мероприятиях, которые проходят в крае, помочь сохранить физическое и творческое долголетие. О том, какие именно программы поддержки реализуются сегодня и кто в них может принять участие, корр. ИА PrimaMedia рассказала заместитель директора Приморского центра социального обслуживания населения Мария Кузьмина.

— Мария Сергеевна, сколько людей обслуживает ваш центр сегодня и какие планы есть на будущее?

— В настоящее время у нас на обслуживании состоит 7921 человек. План на этот год – 9900 человек. В прошлом году на дому наше учреждение обслужило 9810 человек. В позапрошлом году – 9776 человек. Небольшая динамика есть, но, как видите, все идет достаточно стабильно, потому что мы в Приморском крае работаем уже 15 лет, и цифра остается всегда примерно в этих рамках.

— Недавно во Владивостоке прошла выставка-форум "Полезно пенсионеру 2018". ПЦСОН принимал в нем участие?

— Форум проходил в третий раз, его организатором является некоммерческая организация "Родные люди". Мы были привлечены к этому форуму под эгидой администрации Приморского края. Мероприятие большое, специализированное для людей старшего поколения, включает конкурсы, фестивали, мастер-классы, занятия йогой, конкурс красоты среди дам старшего возраста, финал игры "Что? Где? Когда?". В рамках форума мы проводили консультации и занятия по различным практическим вопросам: как сдать кровь, как записаться на танцы, как делать искусственное дыхание. В этом году только зарегистрированных участников было порядка 1100 человек, причем интерес пенсионеры проявляли уже сами, большую работу по информированию проводить было не нужно.

— Расскажите, что входит в комплекс мер по социальному обслуживанию на дому?

— Покупка продуктов питания, помощь в приготовлении пищи, оплата ЖКХ, растопка печей, доставка воды, уборка помещений, предоставление гигиенических услуг гражданам, которые самостоятельно это делать уже не могут, контроль за приемом лекарств, содействие в посещении поликлиники. То есть, это сопровождение бытовой, ежедневной жизнедеятельности. Условно уровни обслуживания граждан можно разделить на легкую, среднюю и тяжелую. Легкая степень обслуживания – это когда пенсионера достаточно навестить один-два раза в неделю: принести продукты, заплатить ЖКХ, купить лекарства. А тяжелая форма требует ежедневного посещения и часто не один раз в день, а два и три. Сегодня действуют стационарозамещающие технологии социального обслуживания, которые включают паллиативную помощь на дому.

— Как определить, кто из граждан может получить социальное обслуживание бесплатно?

— Федеральный закон определяет, что граждане с доходом ниже полуторного прожиточного минимума обслуживаются бесплатно. Прожиточный минимум пенсионера на сегодняшний день составляет 9900 рублей. Если мы эту цифру умножим на полтора, то получим необходимую сумму. Если у пенсионера пенсия ниже этой суммы, он получает социальные услуги бесплатно. Если пенсия выше, что пенсионер обслуживается платно, но размер оплаты не превышает разницы в 50%. Также постановлением администрации Приморского края установлен перечень лиц, которые обслуживаются бесплатно: несовершеннолетние дети, участники Великой отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды, вдовы погибших в ВОВ.

— Расскажите, как будет ПЦСОН взаимодействовать с "Волонтерами Приморья"?

— В ПЦСОН действует клуб "Серебряный доброволец". У департамента по делам молодежи Приморского края есть организация "Серебряные волонтеры Приморья". Мы заговорили об объединении, чтобы у нас появилась возможность выступать на всей территории Приморья. Сейчас у нас зарегистрировались 52 человека, желающих стать волонтерами. Я надеюсь, что это движение развернется, количество желающих вступить в ряды волонтеров будет увеличиваться.

— С какими еще организациями вы ведете активное взаимодействие?

— У нас заключены соглашения со всеми некоммерческими приютами, чтобы у нас была возможность пристраивать граждан без определенного места жительства. У нас есть соглашение о взаимодействии с ДВФУ, с колледжами, в рамках которых к нам приходят студенты и учат бабушек и дедушек компьютерной грамотности. Заключено соглашение с организацией, которая защищает интересы граждан, находящихся в заключении. Туда мы выезжаем для консультаций, принимаем этих граждан у себя после их освобождения. Работаем с коммерческой организацией "Близкие люди", которые занимаются сиделками. Решили, что будем проводить совместные занятия для их сиделок и наших социальных работников.

— Расскажите о программе "Активное долголетие". Что это за программа, как мероприятия и проекты в нее входят и какие уже реализуются?

— Эту программу мы разработали в 2015 году и продолжаем использовать. До 2015 года центр также занимался клубной деятельностью, но потом мы систематизировали и разделили программу на обучающие, развивающие, туристические направления. Сейчас у нас работает 37 клубов по интересам, и в рамках занятий мы учимся не только шить и вышивать, но также общаться с внуками, заваривать фиточай. В Ольгинском районе у нас есть замечательный клуб "Покорение вершин", участники которого ходят даже на подледную рыбалку. Есть клубы скандинавской ходьбы.

То есть "Активное долголетие" — это такой призыв к старшему поколению, что пенсия – это не предел и не повод садиться у подъезда на лавочке. В "Активное долголетие" входит программа обучения компьютерной грамотности "Бабушка, дедушка он-лайн", и с 2014 года мы по ней обучили более 3 тысяч пенсионеров. С 2015 года в этот процесс включились Пенсионный фонд и администрация Приморского края, которые организуют занятия на базе вузов и колледжей, а наша задача – только собрать слушателей.

— Что необходимо сделать, чтобы начать получать социальную помощь от вашего центра?

— Нужно обратиться с заявлением в центр социальной поддержки населения Приморского края, либо непосредственно к поставщику, то есть к нам. И я всегда советую обращаться непосредственно к поставщику, потому что поставщик точно знает, какие документы необходимо собрать, и может в этом помочь, потому что заинтересован. Мы таким образом расширяем круг получателей социальных услуг, исполняем государственное задание, понимаем, с кем мы сталкиваемся и можем уже на этапе обращения определить, какую помощь необходимо оказать и какова будет стоимость услуг.

Чтобы получить более подробную консультацию по вопросам получения социальной помощи, вы можете позвонить по телефону (423) 260-43-35 или написать на: centr@pcson.ru.