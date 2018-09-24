Более 66 млн рублей получили пострадавшие от наводнения приморцы

Наводнение. Фото: Александр Сафронов

Работа оценочных комиссий в Приморье продолжается

24 сентября, PrimaMedia. Жителям Приморья, пострадавшим от наводнения, выплачено 66,4 млн рублей компенсаций из краевого бюджета. Выплаты получили 5 098 семей, сообщили ИА PrimaMedia в департаменте гражданской защиты Приморского края.

По 10 тысяч рублей получили 4 057 человек в связи с утратой урожая на земельном участке, по 10 тысяч рублей на восстановление поврежденного жилого дома – 728 человек. По 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества выплачено 254 гражданам, по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества – 59 гражданам. Работа 103 оценочных комиссий в Приморье продолжается.

Напомним, глава Приморья Андрей Тарасенко распорядился оказать материальную помощь пострадавшим семьям в максимально короткий срок. Постановлением главы региона 31 августа внесены изменения в порядок выплат компенсаций. Теперь для получения выплат за частичную и полную утрату имущества жителям не нужно обязательно иметь договор страхования. Выплаты осуществляются в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края".

По данным краевого учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС, режим чрезвычайной ситуации регионального характера продолжает действовать в Приморье в границах 16 муниципальных образований: Уссурийского городского округа, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Тернейского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского, Пожарского, Хорольского, Ханкайского районов. В трех муниципальных образованиях введены режимы ЧС межмуниципального и муниципального характера: Кировском, Пограничном районах, Лесозаводском городском округе.