Стало известно, какой налог "повесят" на россиян, сдающих в аренду квартиру. Фото: Наталья Баграновская

Стало известно, какой налог "повесят" на россиян, сдающих в аренду квартиру

Гражданам разрешат пониженные ставки

24 сентября, PrimaMedia. На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, определяющий введение механизма налогообложения самозанятых граждан. Согласну документу, зарегистрировавшиеся в качестве "работающих на себя" смогут получить скидку по налогам на доходы, в частности, от сдачи жилья, сообщает ИА PrimaMedia.

Специальный налоговый режим для самозанятых будет введен с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Действовать режим, в рамках эксперимента, в этих регионах будет до конца 2028 года.

В случае поддержки законопроекта, в качестве дохода самозанятых граждан будет признаваться доход. полученный ими от работы "на себя" — без работодателя и привлечения наемных работников.

Налоговая ставка составит 4% для тех, кто оказывает услуги физическим лицам и 6% — для работающих с юрлицами.

Самозанятые граждане могут получить скидку по уплате ряда налогов. В частности, речь идет об НДФЛ, полученным от сдачи в аренду жилья. Ставка налога в этом случае составит так же 4% — если жилье сдается частнику и 6% — компании.

Регистрация плательщиков налога для самозанятых будет осуществляется через мобильное приложение "Мой налог" без визита в налоговую инспекцию.

По данным аналитиков, доля работающих в теневом секторе экономики в России составляет от 10 до 20% от общего числа работающих граждан. Из-за "черных" работников только Пенсионный фонд, по сведениям Минтруда, недополучает порядка 500 млрд рублей в год.

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