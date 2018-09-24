«И у меня на это пять причин…» Ученые открыли важнейшие секреты долголетия

Регулярные тренировки - один из секретов долголетия. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Обнародованы пять самых действенных способов существенно увеличить вашу жизнь

24 сентября, PrimaMedia. Выяснилось, что существует пять основных способов по увеличению жизни человека, пять основных секретов долголетия. Хорошие гены, безусловно, важны, но современные исследования ученых доказывают, что для увеличения длительности человеческой жизни правильное и сбалансированное питание, активный образ жизни зачастую гораздо важнее неудачной наследственности, сообщает ИА PrimaMedia.

Расскажем о пяти основных секретах долголетия. Секрет первый – правильное питание. Американские ученые из Национального центра изучения приматов в Висконсине и Национального института старения в Дикерсоне провели интересные исследования макак-резусов. Выяснилось, что обезьяны, которых посадили на низкокалорийную диету, прожили намного дольше приматов из контрольной группы, у которых не было ограничений в пище. Кроме того, мало евшие обезьяны значительно реже болели диабетом, раком и сердечно-сосудистыми болезнями. Одна важная поправка: преклонного возраста достигали макаки, перешедшие на низкокалорийную диету во взрослом возрасте. То есть детей ограничивать в питании не нужно. Исследователи полагают, что данное исследование вполне можно применить и к человеку, также относящемуся к группе приматов.

Секрет второй – периодическое голодание. Также американские ученые установили, что временный отказ от еды активизирует процессы энергетического обмена в клетках и замедляет старение организма.

Секрет третий – физическая активность. Ученые установили, что буквально полчаса в день, потраченные на физкультуру, на 20% уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Риск преждевременной смерти уменьшается при этом на 28%. А если вы тратите на физкультуру и спорт 12,5 часов в неделю, риск "жить быстро, умереть молодым" для вас снижается на 36%! Если нет времени на походы в тренажерный зал, можно быстро ходить, это также продлит вашу жизнь.

Секрет четвертый – образование и самообразование. Оказывается, чтение книг, повышение квалификации и образование тоже продлевают нашу жизнь. Каждый год обучения в колледже или университете прибавляет человеку 11 месяцев жизни. По мнению исследователей, хорошее образование способствует тому, что человек правильнее питается и меньше зависит от вредных привычек.

И наконец пятый секрет – вещества, замедляющие старение. Сотрудники университета Маршалла (США) открыли фермент, инъекции которого продлевали жизнь лабораторным мышам. Это натрий-калиевая аденозинтрифосфатаза, играющая ключевую роль в синтезе активных форм кислорода (АФК). Возможно, скоро придумают эликсир молодости и для людей.