"17 лет никто не трогал": работники рынка на Третьей Рабочей боятся, что их тоже закроют

Несколько павильонов опечатано. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Судебные приставы во Владивостоке закрыли из-за нарушений 10 павильонов рынка, который много лет работал под ЛЭП (ФОТО)

24 сентября, PrimaMedia. Судебные приставы в понедельник, 24 сентября, окончательно попросили освободить помещения владельцев 10 павильонов рынка на Третьей Рабочей во Владивостоке. Сами помещения опечатали еще в прошлую пятницу. Основанием послужило решение Первореченского районного суда о запрете ООО "Юком", а также другим физическим и юридическим лицам осуществлять торговлю на части земельного участка по ул. Народный проспект, 11, поскольку объекты находятся в охранной зоне ЛЭП. Остальные павильоны продолжают работать, однако продавцы переживают, что и их скоро попросят на выход, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

В пятницу, 21 сентября, судебные приставы опечатали 10 павильонов рынка в районе автомобильного кольца. Сегодня они попросили владельцев освободить помещения, вывезти товар и оборудование. Процедура заняла всего несколько часов. Как сообщили в пресс-службе краевой ФССП, практически все продавцы спокойно выполнили волю судебных приставов. Несколькими днями ранее за препятствие деятельности стражам закона был составлен административный протокол.

"5 лет я тут торговала. В пятницу все опечатали. Очень много продуктов испортилось", — пожаловалась одна из продавцов фруктов корр. ИА PrimaMedia.

Рынок на Третьей Рабочей во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Рынок на Третьей Рабочей во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Рынок на Третьей Рабочей во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Рынок на Третьей Рабочей во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Рынок на Третьей Рабочей во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Рынок на Третьей Рабочей во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Рынок на Третьей Рабочей во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Рынок на Третьей Рабочей во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 8

"На углу стоит заправка под проводами, остановка, офис "Билайна", аптека – не только наш рынок под проводами. Говорили, что есть федеральная программа, провода должны закапывать, но почему такое делается, что нас закрывают, не знаем", — сетует владелец соседнего павильона.

"Не знаю, почему к нам прицепились. 17 лет стояли, никто не трогал. Что будет дальше не известно. Нашу сторону пока не трогают, но мы боимся, что и нас закроют", — рассказала продавец Светлана. Женщина добавила, что судебные приставы пришли с автоматами и на сборы дали всего час. Также она рассказала, что многие владельцы потерпели убытки, так как товар испортился.

В пресс-службе УФССП России по Приморскому краю пояснили, что еще в марте этого года судебные приставы своевременно и должным образом уведомили работников ООО "Юком", а также других индивидуальных предпринимателей, ведущих там торговлю, о возбуждении исполнительных производств и о том, что деятельность торговых точек необходимо прекратить. Павильоны закрыли, но спустя время работники самовольно возобновили торговую деятельность.

"Под закрытие попала только та территория рынка, над которой нависают провода. Судебные приставы действуют на основании исполнительных производств. Сейчас все павильоны освобождены. 21 сентября на одну гражданку был составлен административный протокол — она мешала приставам выполнять свою работу, сорвала печать. Контролировать исполнение производства судебные приставы будут и в дальнейшем", — рассказали в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

Рынок на Третьей Рабочей во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Рынок на Третьей Рабочей во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Рынок на Третьей Рабочей во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Рынок на Третьей Рабочей во Владивостоке. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 4

Специалисты предприятия "Приморские электрические сети" отметили, что работа по приведению охранных зон ЛЭП в соответствие с требованиями нормативных документов в Приморском крае ведется с 2015 года. За это время прокурором было предъявлено 42 исковых заявления к лицам, нарушающим требования охранных зон ЛЭП. По 41 заявлению судебное решение вступило в законную силу.

"В соответствие с постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года в охранных зонах запрещено размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов. Кроме этого, запрещено проводить любые массовые мероприятия, связанные с большим скоплением людей", — подчеркнули в компании.