Несколько павильонов опечатано. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

"17 лет никто не трогал": работники рынка на Третьей Рабочей боятся, что их тоже закроют

Судебные приставы во Владивостоке закрыли из-за нарушений 10 павильонов рынка, который много лет работал под ЛЭП (ФОТО)

24 сентября, PrimaMedia. Судебные приставы в понедельник, 24 сентября, окончательно попросили освободить помещения владельцев 10 павильонов рынка на Третьей Рабочей во Владивостоке. Сами помещения опечатали еще в прошлую пятницу. Основанием послужило решение Первореченского районного суда о запрете ООО "Юком", а также другим физическим и юридическим лицам осуществлять торговлю на части земельного участка по ул. Народный проспект, 11, поскольку объекты находятся в охранной зоне ЛЭП. Остальные павильоны продолжают работать, однако продавцы переживают, что и их скоро попросят на выход, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

В пятницу, 21 сентября, судебные приставы опечатали 10 павильонов рынка в районе автомобильного кольца. Сегодня они попросили владельцев освободить помещения, вывезти товар и оборудование. Процедура заняла всего несколько часов. Как сообщили в пресс-службе краевой ФССП, практически все продавцы спокойно выполнили волю судебных приставов. Несколькими днями ранее за препятствие деятельности стражам закона был составлен административный протокол.

"5 лет я тут торговала. В пятницу все опечатали. Очень много продуктов испортилось", — пожаловалась одна из продавцов фруктов корр. ИА PrimaMedia.

1 / 8

"На углу стоит заправка под проводами, остановка, офис "Билайна", аптека – не только наш рынок под проводами. Говорили, что есть федеральная программа, провода должны закапывать, но почему такое делается, что нас закрывают, не знаем", — сетует владелец соседнего павильона.

"Не знаю, почему к нам прицепились. 17 лет стояли, никто не трогал. Что будет дальше не известно. Нашу сторону пока не трогают, но мы боимся, что и нас закроют", — рассказала продавец Светлана. Женщина добавила, что судебные приставы пришли с автоматами и на сборы дали всего час. Также она рассказала, что многие владельцы потерпели убытки, так как товар испортился.

В пресс-службе УФССП России по Приморскому краю пояснили, что еще в марте этого года судебные приставы своевременно и должным образом уведомили работников ООО "Юком", а также других индивидуальных предпринимателей, ведущих там торговлю, о возбуждении исполнительных производств и о том, что деятельность торговых точек необходимо прекратить. Павильоны закрыли, но спустя время работники самовольно возобновили торговую деятельность.

"Под закрытие попала только та территория рынка, над которой нависают провода. Судебные приставы действуют на основании исполнительных производств. Сейчас все павильоны освобождены. 21 сентября на одну гражданку был составлен административный протокол — она мешала приставам выполнять свою работу, сорвала печать. Контролировать исполнение производства судебные приставы будут и в дальнейшем", — рассказали в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

1 / 4

Специалисты предприятия "Приморские электрические сети" отметили, что работа по приведению охранных зон ЛЭП в соответствие с требованиями нормативных документов в Приморском крае ведется с 2015 года. За это время прокурором было предъявлено 42 исковых заявления к лицам, нарушающим требования охранных зон ЛЭП. По 41 заявлению судебное решение вступило в законную силу.

"В соответствие с постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года в охранных зонах запрещено размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов. Кроме этого, запрещено проводить любые массовые мероприятия, связанные с большим скоплением людей", — подчеркнули в компании.

Комментарии
Федеральная служба судебных приставов снос объектов недвижимости рынок сельскохозяйственный (сельхозрынок)
Большой гольф под Раздольным
Два депутата-новичка Законодательного собрания Приморского края определились с комитетами

18:25

Выдолбленные две недели назад на улице Шефнера ямы начали закатывать в асфальт

19:25

"17 лет никто не трогал": работники рынка на Третьей Рабочей боятся, что их тоже закроют

09:25

"Единая Россия" проиграла губернаторские выборы в Хабаровском крае

12:55

Известный индийский предприниматель Сунил Ганди выставил на продажу таунхаусы в Приморье

11:55

Андрей Ищенко: Бог есть Любовь

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia