Плохую новость для курильщиков подготовило правительство. Фото: pixabay.com

Плохую новость для курильщиков подготовило правительство

Позиция властей вызвала недоумение в Госдуме

24 сентября, PrimaMedia. Курильщикам, путешествующим самолетом, правительство подготовило плохую новость. Законопроект о возвращении курилок в аэропорты не был поддержан кабинетом министров на согласительном совещании. Категорическая позиция властей вызвала недоумение в Госдуме, передает ИА PrimaMedia.

Минтранс выступал за возвращение курилок в аэропорты, аргументируя тем, что ограничение приводит к курению в неположенных местах. В туалетах периодически происходят задымления, курят на улице у входа и даже в комнатах матери и ребенка.

Кабмин оказался непреклонен и на совещании с Минтрансом дал отрицательное заключение на законопроект о возврате курилок в здания аэровокзалов.

Ряд депутатов Госдумы с удивлением встретили позицию правительства, указав, что власти не могут заставить бросить людей курить, а значит не вправе и указывать где им это делать.

Вместо запрета парламентарии посоветовали властям предусмотреть законом, какими должны быть курительные комнаты, чтобы дым быстро вытягивался и не выходил через открываемые двери наружу. Граждане в итоге так и будут курить в неположенных местах, считают в Госдуме, поэтому отказ правительства ни к чему хорошему не приведет.

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