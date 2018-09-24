Индийский резидент СПВ запустит во Владивостоке производство бриллиантов

Ювелирные изделия. Фото: ИА PrimaMedia

Открыть алмазообрабатывающее предприятие в приморской столице инвесторы планируют в течение ближайших полутора лет

24 сентября, PrimaMedia. Компания ООО "М.Суреш Владивосток", созданная индийскими инвесторами и получившая статус резидента свободного порта, намерена в течение ближайших полутора лет запустить во Владивостоке предприятие по огранке алмазов, сообщает пресс-служба администрации города.

О своем намерении открыть в приморской столице алмазообрабатывающее производство инвесторы заявили в ноябре 2017 года. Спустя почти год компания оформила статус резидента Свободного порта Владивосток и приступила к реализации проекта. По словам представителя ООО "М.Суреш Владивосток" Раджеш Котхари Расиклала, компания рассчитывает проводить в регионе операции по производству бриллиантов с использованием самых современных технологий и лучших мировых практик.

"Мы создадим производство бриллиантов во Владивостоке, чтобы обеспечить ими нашу ювелирную деятельность, ориентированную на экспорт свадебных украшений и аксессуаров моды. Проект будет сравним с нашими производствами в Индии и Ботсване, – пояснил Раджеш Котхари Расиклал. – Для экспорта планируем использовать отлаженные каналы распределения и сбыта, уделяя особое внимание рынку США. А в дальнейшем разработаем продукцию специально для российского рынка".

Кроме того, компания намерена уделить особое внимание рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона и создать баланс между обработанной продукцией и готовыми ювелирными изделиями.

Согласно внутреннему долгосрочному контракту, поставлять сырье и обеспечивать необработанными алмазами производство нового резидента Свободного порта будет российская компания. При необходимости предусмотрена организация поставок сырья и из других источников.

Запуск проекта планируется в ближайшие полтора года с поэтапным наращиванием производства. Компания обещает создать 200 новых рабочих мест.

Справка: Индийская алмазная компания М. Suresh основана в 1968 году и является участником конгломерата De Beers. За последние пять лет компания зарекомендовала себя как одна из ведущих компаний-производителей бриллиантов, экспортеров и продавцов обработанных алмазов в мире. Имеет филиалы и представительства по всему миру – в США, Бельгии, Индии, ОАЭ, Австралии, Гонконге и Израиле, владеет тремя производственными площадками в штате Сурат (Индия), а также одной – в Йоханнесбурге (ЮАР).

Первая фабрика по огранке алмазов во Владивостоке открылась в прошлом году. Новое производство в рамках режима СПВ запустила индийская группа компаний KGK, известная во всем мире как крупнейший производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. Сегодня на предприятии трудятся более 150 зарубежных и местных специалистов.

В рамках исполнения федерального закона "О Свободном порте Владивосток", подписанного президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, Корпорацией развития Дальнего Востока заключено уже более 700 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму более 360 миллиардов рублей с перспективой создания в крае около 46 тысяч рабочих мест.