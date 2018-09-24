Массовый заплыв вокруг полуострова Басаргина состоится во Владивостоке 29 сентября

Маяк Басаргина. Фото: ИА PrimaMedia

После финиша всех участников будет ждать на берегу экзотическая горячая уха из желтохвостой лакедры

24 сентября, PrimaMedia. Федерация подводного спорта Приморского края приглашает всех желающих, имеющих необходимую подготовку и снаряжение, принять участие 29 сентября 2018 года в массовом заплыве "Дружба". Маршрут пролегает вдоль живописного берега полуострова Басаргина, длина дистанций 2,3 и 5 километров, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщают организаторы, все участники могут использовать специальное снаряжение: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, грузовой пояс, очки, перчатки, лопатки для плавания, компас и др. Плавучесть участника на поверхности воды должна быть положительной. На время заплыва все пловцы получают индивидуальный маркерный буй. Безопасность участников на акватории обеспечивают инспекторы ГИМС МЧС России по Приморскому краю.



Маршрут. Фото: Федерация подводного спорта Приморского края

Программа мероприятия:

09:00 – 10:00

Приезд, размещение и регистрация участников мероприятия по адресу: г. Владивосток, ул. Басаргина, пляж бухты Патрокл.

09:00 – 11:00

Техническая и медицинская комиссия, экипировка и подготовка снаряжения участников, разминка участников, брифинг судей и капитанов.

11:00 – 11:25

Торжественное открытие мероприятия. Переход всех участников к месту старта на пляж бухты Соболь.

11:30

Старт участников мероприятия с пляжа бухты Соболь.

12:30-14:00

Финиши участников на пляже бухты Патрокл.

14:30 -15:00

Награждение, торжественное закрытие мероприятия (Пляж бухты Патрокл в г. Владивостоке по адресу ул. Басаргина).

Окончание заплыва для всех участников – через 2 часа 30 минут после старта.

Участники, занявшие призовые места, на всех дистанциях раздельно, награждаются медалями. Победители, занявшие первые места на каждой дистанции, награждаются ценными призами – подарочными сертификатами от компании "Три измерения". Все пловцы награждаются памятной медалью заплыва "Дружба 2018".

Организаторы из Федерации подводного спорта Приморского края приготовили вкусный сюрприз для пловцов. После финиша их будет ждать на берегу экзотическая горячая уха из желтохвостой лакедры.

Заявку на участие можно подать на сайте WWW.SEASWIM.RU по электронной форме http://www.seaswim.ru/registrationdrujba.html

Тел.: 8-902-556-77-76, эл. почта: fpspk@mail.ru