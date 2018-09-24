Руки прочь от наших пенсий: третья волна пикетов против пенсионной реформы прошла в России

Третья волна пикетов против пенсионной реформы прошла в России. Фото: С сайта КПРФ

География присутствия - масса городов, но результат оказался плачевным

24 сентября, PrimaMedia. Третья волна митингов против повышения пенсионного возраста прошла 22 сентября по всей России. Как и во время первых двух этапов пикеты были инициированы коммунистами. Несмотря на ожидания партийцев и обширную географию присутствия, митинги не собрали и половины запланированных участников, передает ИА PrimaMedia.

"Руки прочь от наших пенсий": такого рода лозунги звучали в ходе митингов с трибун и транспарантов. Пикетирующие, как и прежде, требовали моратория на пенсионную реформу. Так, в ходе пикета в Новосибирске, выступавшая на митинге депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя рассказала, что ею были предложены ряд поправок к пенсионной реформе, касающиеся "неповышения пенсионного возраста жителям Сибири, Дальнего Востока и Севера". Свою позицию депутат аргументировала тем, что продолжительность жизни в этих регионах гораздо ниже, чем в среднем по стране.

"Там тяжелые условия для жизни. Мы требуем, чтобы пенсионный возраст там оставался прежним", — заявила Ганзя. Она также добавила, что уголовная ответственность для работодателей, которую хотят ввести за увольнение работников предпенсионного возраста (пять лет до пенсии), не помешает бизнесменам делать это, скажем, на полгода раньше.

О низкой продолжительности жизни россиян, живущих в тяжелых климатических условиях говорили и в ходе митинга в Забайкалье.

"В 36-ти регионах России мужчины не доживают до 65 лет. В Сибири, на Дальнем Востоке и на Севере средняя продолжительность жизни составляет 61-62 года. А это значит, что все они получат пенсию в гробу", — с возмущением констатировали собравшиеся.

В Санкт-Петербурге выступавшая на пикете замруководителя фракции КПРФ в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Ирина Иванова подчеркнула, что предлагаемые "смягчающие поправки" к пенсионной реформе не дадут ожидаемого властями эффекта, а наоборот, "приведут к катастрофическим последствиям в экономике".

"Изменения в законодательстве ударят как по работникам, так и по работодателям", — заключила представитель партии.

Между тем, по данным региональных СМИ, третья волна пикетов против повышения пенсионного возраста, провалилась: КПРФ не смогла собрать даже половины запланированных участников на акциях протеста. Несмотря на географический размах акций — пикеты были анонсированы от Москвы до Владивостока — массовыми они не стали. На митинги, в разных городах, пришли от 30 до нескольких тысяч человек. Например, в Новосибирске, по данным КПРФ митинг собрал, 2000 человек. В Магадане, по подсчетам СМИ, пришли всего 45 протестующих, в Южно-Сахалинске — 200, в Анадыре — 30, в Чите — 150, а в Омске — 400. В других городах ситуация в целом похожа, отмечают источники.

Протест против повышения пенсионного возраста утих после выборов губернаторов, состоявшихся в ряде регионов 9 сентября, считают политологи. Народ смирился с пенсионной реформой, добавляют они, отмечая, что изменения, впрочем,были "проглочены" россиянами как горькое лекарство с пониманием неизбежности, но при этом, "настроения людей стали более агрессивными и озлобленными".