Андрей Ищенко на митинге возле администарции Приморского края. Фото: ИА PrimaMedia
#Выборы2018

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко продолжит борьбу за пост губернатора Приморского края

Зюганов планирует предложить президенту России назначить Ищенко временно исполняющим обязанности губернатора до выборов

24 сентября, PrimaMedia. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко продолжит борьбу за пост губернатора Приморского края, сообщает агентство "Интерфакс". Данную информацию подтвердил журналистам первый зампред ЦК компартии Иван Мельников.

"Сегодня утром руководство КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым провело встречу с нашим кандидатом в губернаторы Приморского края Андреем Ищенко. По ее результатам мы подтверждаем нашу позицию, наше общее решение, что Андрей Сергеевич примет участие в повторных выборах губернатора", — сказал Мельников журналистам в понедельник.

Он добавил, что Зюганов планирует предложить президенту России назначить Ищенко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. "Считаем, на это есть все основания с учетом его выступления на выборах в первом туре", — подчеркнул Мельников.

Напомним, по итогам второго тура губернаторских выборов, который прошел 16 сентября 2018 года, врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. В крайизбирком поступило свыше двухсот жалоб на нарушения. 20 сентября избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов. Повторное голосование должно состояться 16 декабря.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Андрей Ищенко: Бог есть Любовь

Комментарии
Ищенко Андрей Сергеевич выборы

Андрей Ищенко: Бог есть Любовь

11:55

СМИ: Глава ЦИК РФ высказалась против выдвижения Тарасенко и Ищенко в губернаторы Приморья

22 сентября, 13:25
Большой гольф под Раздольным
Два депутата-новичка Законодательного собрания Приморского края определились с комитетами

21:00

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко продолжит борьбу за пост губернатора Приморского края

18:25

Выдолбленные две недели назад на улице Шефнера ямы начали закатывать в асфальт

19:25

"17 лет никто не трогал": работники рынка на Третьей Рабочей боятся, что их тоже закроют

09:25

"Единая Россия" проиграла губернаторские выборы в Хабаровском крае

12:55

Известный индийский предприниматель Сунил Ганди выставил на продажу таунхаусы в Приморье

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia