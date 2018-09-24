Андрей Ищенко на митинге возле администарции Приморского края. Фото: ИА PrimaMedia

Зюганов планирует предложить президенту России назначить Ищенко временно исполняющим обязанности губернатора до выборов

24 сентября, PrimaMedia. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко продолжит борьбу за пост губернатора Приморского края, сообщает агентство "Интерфакс". Данную информацию подтвердил журналистам первый зампред ЦК компартии Иван Мельников.

"Сегодня утром руководство КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым провело встречу с нашим кандидатом в губернаторы Приморского края Андреем Ищенко. По ее результатам мы подтверждаем нашу позицию, наше общее решение, что Андрей Сергеевич примет участие в повторных выборах губернатора", — сказал Мельников журналистам в понедельник.

Он добавил, что Зюганов планирует предложить президенту России назначить Ищенко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. "Считаем, на это есть все основания с учетом его выступления на выборах в первом туре", — подчеркнул Мельников.

Напомним, по итогам второго тура губернаторских выборов, который прошел 16 сентября 2018 года, врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. В крайизбирком поступило свыше двухсот жалоб на нарушения. 20 сентября избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов. Повторное голосование должно состояться 16 декабря.