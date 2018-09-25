Уравняют в тарифах ОСАГО жителей сел и мегаполисов. Фото: Валентина Шамеева

Уравняют в тарифах ОСАГО жителей сел и мегаполисов

Под "одну гребенку" подравняют стоимость полиса и по мощности авто

25 сентября, PrimaMedia. Банк России подготовил ряд рекомендаций относительно реформы ОСАГО. Акцент при расчете полиса предложено сместить в сторону водителя, его возраста и стажа, а также манере езды, а территориальный коэффициент и мощность автомобиля "убрать за кадр", передает ИА PrimaMedia.

"Наша задача сделать тариф индивидуализированным", — заявил зампред Центробанка Владимир Чистюхин во время слушаний в верхней палате парламента. Он пояснил, что меньше должны платить водители с безаварийной ездой, а те, кто провоцирует ДТП должны оплачивать свое "лихачество" по полной программе.

Регулятор предлагает модифицировать коэффициент "бонус-малус" и присваивать его не машине, а водителю один раз в год. При этом, если у водителя несколько коэффициентов в расчет нужно брать самый выгодный для него, считают в Центробанке. Кроме того, предлагается изменить коэффициента стажа и возраста, с тем учетом, что рисковать на дороге чаще готовы молодые и неопытные водители. Они же чаще других попадают в ДТП.

В Центробанке также выступили с заявлением уравнять в тарифах ОСАГО жителей деревень и крупных городов. Регулятор предлагает убрать из расчета стоимости полиса территориальный коэффициент, чтобы "оценивать водителя вне зависимости от того, на какой территории он преимущественно эксплуатирует транспортное средство".

Еще одно предложение — отменить коэффициент мощности, в Центробанке считают, что количество лошадиных сил в авто почти никак не влияет на аварийность.

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