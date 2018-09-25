Ужесточение требований к УК повысит качество услуг ЖКХ – сенатор Ростислав Гольдштейн

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Перечень грубых нарушений, за которые управляющие компании можно лишить лицензии, утвержден Постановлением Правительства РФ

25 сентября, PrimaMedia. Перечень грубых нарушений, за которые управляющие компании можно лишить лицензии, утвержден Постановлением Правительства РФ. Новый документ позволит жилищным инспекциям без судебных процессов избавлять жителей многоквартирных домов от тех организаций, которые плохо исполняют свои обязанности, — сообщает ИА PrimaMedia.

Эксперты отмечают, что необходимость новых правил назрела давно, документ стал долгожданным для тех, кто ежедневно сталкивается с бездействием и произволом УК. Известны случаи, когда даже компании, которые допускали явные нарушения, продолжали управлять домами, а их лицензии были практически бессрочными.

Грубые нарушения, в отличие от всех остальных, грозят управляющей компании лишением лицензии. Работает это так: при повторном совершении этого нарушения в течение 12 месяцев со дня назначения административного наказания управляющая компания лишится права управлять жилым домом.

При чем лишение лицензии может коснуться не только одного дома, в отношении которого совершено нарушение, но и всех домов под управлением компании, что станет дополнительным стимулом для УК выполнять свои обязанности добросовестно.

— Отстранить недобросовестную компанию от управления многоквартирным домом бывает крайне непросто, даже при наличии соответствующего решения жильцов. УК может затянуть процесс судебными тяжбами и на протяжении всего этого времени по-прежнему не обслуживать дом надлежащим образом. С новыми правилами ситуация исправится в пользу жильцов. Теперь в случае, если УК грубо нарушает лицензионные требования, например, по эксплуатации лифта или имеет задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в течение двух месяцев, то с такими компаниями можно будет легко расстаться без долгих судебных разбирательств, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

В список грубых нарушений лицензионных требований также вошли: ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования, несоблюдение правил содержания имущества многоквартирного дома и предоставления коммунальных услуг, повлекших угрозу для жизни или здоровья жильцов дома. Я января еще одним важным дополнением станет требование к управляющим компаниям не иметь схожих названий, чтобы исключит появления УК-двойников и двойных квитанций. С 1 марта 2019 года перечень пополнится еще одним пунктом – нарушение требований к осуществлению аварийно-диспетчерского обслуживания.

— Все эти нововведения в комплексе направлены на то, чтобы отрезать недобросовестные УК от денежного потока, защитить граждан от их непорядочности и повысить качество обслуживания многоквартирных домов, — подчеркнул сенатор Ростислав Гольдштейн.