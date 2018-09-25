Российские хакеры устроили атаку на пользователей Android

Вирус становится фактически администратором в смартфоне, имея право соединиться с сервисом злоумышленников. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Исследователи назвали новый вирус Black Rose Lucy

25 сентября, PrimaMedia. Вирус с красивым названием выявили эксперты в телефонах, которые работают на Android. Выяснилось, что это дело рук российских мошенников, которые устроили на владельцев смартфонов фактически атаку, передает ИА PrimaMedia.

Опасный вирус для телефона обнаружили специалисты из Check Point, которые являются экспертами в области кибербезопасности. Выяснилось, что хакеры под ником The Lucy Gang из России разработали ботнет для устройств на Android.

Как сообщили эксперты, новый вирус имеет название Black Rose Lucy. Российские хакеры, как считают специалисты, смогли совладать с Android accessibility service — это служба, которую создали для людей с ограниченными возможностями. С помощью данной службы хакеры смогли сделать так, чтобы пользователи сами давали вирусу права на установку других зараженных приложений.

Как пишет Лента.ру, "когда Black Rose Lucy попадает на телефон жертвы, он имитирует программу Monitor. Через минуту после ее инсталляции владельцы Android-устройства видят всплывающее окно с предупреждением, в котором говорится, что устройство находится под угрозой. Пользователя настоятельно просят включить службу Accessibility service для приложения "Безопасность системы".

Таким образом, вирус становится фактически администратором в смартфоне, имея право соединиться с сервисом злоумышленников. Цель: установить на смартфоне выбранной жертвы еще больше вредоносных программ. Более того, хакеры могут завладеть личной информацией пользователя и всеми данными, которые находятся в памяти телефона.