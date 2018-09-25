Пенсионные льготы россиянам оставят. Фото: ИА PrimaMedia

В Госдуме поддержали "смягчающие инициативы" к пенсионной реформе

25 сентября, PrimaMedia. Комитет Госдумы по труду и социальной политике поддержал поправки к пенсионной реформе, предложенные Владимиром Путиным. "Смягчающие инициативы" депутатам нижней палаты рекомендовано одобрить, передает ИА PrimaMedia.

"Мы рассмотрели эту часть поправок и рекомендуем депутатам поддержать",— отметил замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов на заседании думского комитета.

Второе чтение законопроекта запланировано на 26 сентября.

Напомним, ранее в первом чтении был поддержан законопроект о направлении конфискованных у коррупционеров средств в Пенсионный фонд. Законопроект войдет в виде поправок в Бюджетный кодекс и позволит привлечь дополнительные средства в ПФР. Их объем Федеральное казначейство оценивает в 1,8 млрд рублей за 2019-2024 годы.