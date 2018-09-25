Так что теперь для отчетности стопку штрафов инспектора на дороге начальству уже не предоставят. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

Необоснованное привлечение водителя к ответственности ударит рублем по МВД

Согласно решению Верховного суда, за недоказанное нарушение ПДД водитель должен получить компенсацию судебных расходов

25 сентября, PrimaMedia. Если сотруднику ГИБДД что-то там показалось, а водитель вынужден отстаивать свою правоту в суде, тратя при этом деньги и нервы, в таких случаях МВД придется компенсировать владельцу автомобиля судебные расходы за необоснованное привлечение к ответственности, передает ИА PrimaMedia.

Согласно решению Верховного суда, тот сотрудник ГИБДД, который необоснованно оштрафовал водителя за нарушение ПДД, сам обязан будет компенсировать владельцу машины расходы, которые тот понес во время судебных разбирательств. В том числе и на адвоката, который защищал водителя в суде.

Так что теперь для отчетности стопку штрафов инспектора на дороге начальству уже не предоставят. Наказывать водителей придется по справедливости и в соответствии с законом, пишет РГ.

Напомним, депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение парламента законопроект, возлагающий на страховые компании обязанности возмещения ущерба и судебных расходов по ДТП вне зависимости от наличия страхового полиса у виновника.

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