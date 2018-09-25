В планах ЦБ присваивать коэффициент не автомобилю, а конкретно водителю и для каждого лица он будет единым. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Страховать по ОСАГО водителя, а не машину предложили ЦБ и ФАС

По мнению экспертов, полис следует привязать к человеку, а не к его машине

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