В планах ЦБ присваивать коэффициент не автомобилю, а конкретно водителю и для каждого лица он будет единым. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Страховать по ОСАГО водителя, а не машину предложили ЦБ и ФАС

По мнению экспертов, полис следует привязать к человеку, а не к его машине

25 сентября, PrimaMedia. В качестве объекта страхования лучше пусть будет сам водитель, а не автомобили – с таким предложением выступили представители Центрального банка РФ и Федеральной антимонопольной службы, передает ИА PrimaMedia.

Таким образом, полис следует привязать к человеку, а не к его машине. Ведь автовладелец может иметь в гараже несколько железных коней и, получается, что на каждый он должен оформлять страховку. Выходит довольно накладно.

С таким заявлением выступили в Совете Федерации, когда обсуждался вопрос насчет реформ по ОСАГО.

Озвученное предложение пришлось по нраву представителю ЦБ.

Как пишет РИА Новости, "зампред ЦБ подчеркнул, что эта идея частично уже будет реализована регулятором в планируемой реформе коэффициента бонус-малус (КБМ)".

В планах присваивать данный коэффициент не автомобилю, а конкретно водителю и для каждого лица он будет единым.

Напомним, как писало информагентство, Банк России подготовил ряд рекомендаций относительно реформы ОСАГО. Акцент при расчете полиса предложено сместить в сторону водителя, его возраста и стажа, а также манере езды, а территориальный коэффициент и мощность автомобиля "убрать за кадр".

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