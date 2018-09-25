Закон о пенсиях может быть принят уже на этой неделе

Пенсионное удостоверение. Фото: ИА PrimaMedia

Профильный комитет одобрил практически все президентские и парламентские поправки

25 сентября, PrimaMedia. Второе чтение закона о пенсиях пройдет в Госдуме 26 сентября. Окончательно документ может быть принят уже на этой неделе, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Российской газеты", профильный комитет по труду и социальной политике одобрил практически все президентские и парламентские поправки. Народные избранники поддержали поправки без обсуждения.

Напомним, было предложено повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63, дать право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям (на три года раньше для матерей троих детей, четверых — на четыре года). Также предлагалось сохранить действующий сегодня порядок назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера и особых категорий граждан (в частности, шахтеров, работников опасных производств, жертв Чернобыля). Повышенные пенсионные выплаты были предложены для сельских жителей, проработавших более 30 лет.

"Также президент предложил снизить стаж, который необходим для досрочного выхода на пенсию, при этом предлагается включать в него такой нестраховой период, как нахождение на больничном", — сказал Ярослав Нилов, глава комитета по труду и социальной политике.

Множество поправок было отклонено (их было около двухсот) по причине противоречия с концепцией законопроекта или как не имеющие финансового обоснования. Была отклонена инициатива на мораторий в изменения пенсионной реформы до 2035 года.