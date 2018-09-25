Пенсионное удостоверение. Фото: ИА PrimaMedia

Закон о пенсиях может быть принят уже на этой неделе

Профильный комитет одобрил практически все президентские и парламентские поправки

25 сентября, PrimaMedia. Второе чтение закона о пенсиях пройдет в Госдуме 26 сентября. Окончательно документ может быть принят уже на этой неделе, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Российской газеты", профильный комитет по труду и социальной политике одобрил практически все президентские и парламентские поправки. Народные избранники поддержали поправки без обсуждения.

Напомним, было предложено повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63, дать право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям (на три года раньше для матерей троих детей, четверых — на четыре года). Также предлагалось сохранить действующий сегодня порядок назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера и особых категорий граждан (в частности, шахтеров, работников опасных производств, жертв Чернобыля). Повышенные пенсионные выплаты были предложены для сельских жителей, проработавших более 30 лет.

"Также президент предложил снизить стаж, который необходим для досрочного выхода на пенсию, при этом предлагается включать в него такой нестраховой период, как нахождение на больничном", — сказал Ярослав Нилов, глава комитета по труду и социальной политике.

Множество поправок было отклонено (их было около двухсот) по причине противоречия с концепцией законопроекта или как не имеющие финансового обоснования. Была отклонена инициатива на мораторий в изменения пенсионной реформы до 2035 года.

Комментарии
пенсия

Пенсионные льготы россиянам оставят

07:05

Руки прочь от наших пенсий: третья волна пикетов против пенсионной реформы прошла в России

24 сентября, 20:35

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia