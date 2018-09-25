Роскомнадзор: будем и дальше чистить Интернет

Встреча В. Путина с А. Жаровым. Фото: kremlin.ru

Глава ведомства отчитался перед президентом о своей работе

25 сентября, PrimaMedia. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров отчитался перед президентом о вопросах, связанных с защитой персональных данных и прав на интеллектуальную собственность в интернете. Встреча главы ведомства с Владимиром Путиным прошла 24 сентября, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации с сайта президента, Александр Жаров сообщил, что более 100 тысяч компаний получают через Интернет значительные объемы персональных данных. В течение трех лет было выявлено около 1200 компаний, бесконтрольно распространяющих базы данных граждан России — информацию об автомобилях, которые им принадлежат, паспортные данные, данные о жилье. 690 сайтов эту информацию удалили, 550 Роскомнадзор был вынуждены заблокировать.

"Самое главное – это информационная кампания, люди должны понимать, что такое персональные данные. Есть такое крылатое выражение, что большие данные – это топливо цифровой экономики. Поэтому и банковский сектор, и операторы связи за этими данными гоняются", – сказал Александр Жаров.

Глава Роскомнадзора отметил, что больше всего ведомство разбиралось с жалобами правообладателей на кинофильмы. С ними обращались, в основном, отечественные компании, небольшой процент из них принадлежит западным компаниям. Роскомнадзором было выявлено более 17 тысяч пиратских сайтов, шесть тысяч из них было заблокировано, 11 тысяч удалили нелегальный контент.

По информации Жарова, легальные онлайн-кинотеатры в Интернете получили в прошлом году на 60% больше, чем годом ранее, – около восьми млрд рублей. За год 55 млн человек пришло на премьеры, что на 40% больше, чем годом ранее. Глава Роскомнадзора подчеркнул, что сейчас все крупнейшие пиратские площадки заблокированы: "будем и дальше чистить интернет".