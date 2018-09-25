С 26 сентября банки начнут блокировать сомнительные платежи

Стоит предупреждать банк, если вы планируете совершить крупную покупку или выехать за границу. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Закон о блокировке вступает в силу в среду

25 сентября, PrimaMedia. С 26 сентября российские банки обязаны будут реагировать на сомнительные платежи клиентов, чтобы защитить их от хакеров. Например, ранее клиент банка никогда крупную сумму денег не переводил, а сейчас это сделал. Или производит перевод из непривычного места, изменив кардинально локацию – все эти операции, согласно закону, будут считаться сомнительными и платежи незамедлительно заблокируются, передает ИА PrimaMedia.

В чем заинтересованность самих банков в данном законе? Так как финансовые учреждения несут ответственность за похищенные деньги хакерами у своих клиентов, банки обязаны часть средств вернуть. Но лишь при условии, если клиент сообщил о пропаже в течение суток. Таким образом, банкам выгоднее предупредить ситуацию и не допустить хакерских атак, чем потом компенсировать клиенту украденную сумму.

Некоторые банки и раньше применяли антимошеннические системы, но блокировать счет с юридической точки зрения они не имели права. Сейчас же, с вступлением в силу закона о блокировке счетов, бороться с хакерами банкам станет проще.

Как пишет РГ, антифрод-мониторинг будет обязанностью всех банков, причем Банк России задает им общую рамку в виде обязательных признаков несанкционированных транзакций, а банки могут дополнять ее собственными признаками, исходя из особенностей своей клиентской базы.

Эксперты советуют также клиентам самим звонить в колл-центр своего банка и сообщать о переводе денег, так как, если клиент, к примеру, действительно находится в необычном месте, его платеж могут посчитать сомнительным и заблокировать.

Стоит предупреждать банк, если вы планируете совершить крупную покупку или выехать за границу.