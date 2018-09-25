Дату выборов и сумму расходов на них должны определить депутаты Законодательного собрания Приморского края. Фото: ИА PrimaMedia

Почти 300 млн рублей будут стоить Приморскому краю новые выборы главы региона – СМИ

В эту сумму еще не вошли некоторые важные аспекты голосования

25 сентября, PrimaMedia. Новые выборы губернатора Приморского края будут стоить бюджету 290 млн рублей. В эту сумму вошли затраты, связанные только с самим избирательным процессом. Планируется, что утверждать смету депутаты Законодательного собрания будут в тот же день, когда и назначать новую дату выборов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Интерфакс.

По словам представителя Приморской избирательной комиссии Натальи Камаевой, на сегодняшний день уже составлена смета новых выборов главы региона. Ее сумма оценивается в 290 млн рублей – столько будет стоить только сам избирательный процесс. Однако сюда не включены некоторые расходы, например, видеонаблюдение.

Это не окончательная сумма. Сейчас КИК передаст составленную смету администрации края, оттуда она уйдет на рассмотрение в Законодательное собрание. Именно депутаты будут решать вопрос о выделении средств на губернаторские выборы.

— Мы ожидаем, что этот вопрос будет рассмотрен вместе с вопросом о назначении даты новых выборов, — добавила Камаева.

Стоит отметить, что пока вопрос о назначении выборов не включен в повестку ближайшего заседания Законодательного собрания, которое состоятся 26 сентября, однако, вероятнее всего, именно в этот день будет принято решение.

Ранее сообщалось, что Избирательная комиссия Приморского края 20 сентября отменила итоги губернаторских выборов, прошедших в сентябре в два тура. Такое решение было принято на основе рекомендаций ЦИКа, в связи с многочисленными нарушениями.

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