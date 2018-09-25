Конец сентября в Приморье выдастся солнечным и без дождя. Фото: ИА PrimaMedia

Конец сентября в Приморье выдастся солнечным и без дождя - синоптики

В ночные часы будет прохладно, а в горных районах и вовсе ожидается до -6 °С

25 сентября, PrimaMedia. Последние дни сентября в Приморском крае и Владивостоке, по прогнозам синоптиков, будут солнечными и без осадков. На юг Дальневосточного региона вторгнется антициклон из Сибири. Под его воздействием в Приморье установится спокойная со слабым ветром погода, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Однако вместе с антициклоном придет холодная воздушная масса, температурный фон в Приморском крае понизится. Ночные значения температур составят −3…+3 °С, в горных районах могут наблюдаться морозы до −4…−6 °С. Теплее будет на южном побережье, +5…+8 °С. Днем воздух будет прогреваться до +13…+21 °С. Во второй половине недели антициклон переместится на Японское море. Направление ветра с северо-западного поменяется на южное, температурный фон начнет повышаться.

Во Владивостоке на этой неделе также будет преобладать погода без осадков. Ночная температура +6…+9 °С, дневная +17…+19 °С. С середины недели значения минимальных и максимальных температур повысятся на 2–4 градуса.

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