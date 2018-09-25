Приморские кикбоксеры с победой вернулись домой из Италии. Фото: Александр Сафронов

В составе сборной команды России приморцы заняли пять призовых мест

25 сентября, PrimaMedia. Приморские спортсмены после успешного выступления в составе сборной команды России по кикбоксингу на первенстве мира прилетели во Владивосток. Теперь по поручению главы региона ребята поедут отдыхать в "Артек", сообщили ИА PrimaMedia в Федерации кикбоксинга Приморского края.

В аэропорту Кневичи прошла встреча с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко и представителями департамента физической культуры и спорта Приморского края.

"Ребята должны хорошо отдохнуть после соревнований, мы организуем вам путевки в международный детский центр "Артек". Федерация кикбоксинга будет поощрена специальным грантом", – сказал Андрей Тарасенко.



Приморские кикбоксеры с победой вернулись домой из Италии. Фото: Александр Сафронов

В составе сборной команды России, которая заняла первое командное место в медальном зачете, приморские спортсмены показали следующие результаты:

Победительницы первенства мира:

I место — Полуцкая Анна (с. Новопокровка, тренер Байнякшин А.С.), дисциплина "фулл-контакт".

I место — Чуйко Полина (г. Владивосток, тренер Бородий Ю.И.), дисциплина "фулл-контакт с лоу-киком".

Серебряные призеры первенства мира:

II место — Башкина Мария (г. Уссурийск, тренер Кофанов В.В.), дисциплина "К-1".

II место — Сурменко Даниил (г. Уссурийск, тренер Подоплелов А.В.), дисциплина "фулл-контакт с лоу-киком".

Бронзовый призёр первенства мира:

III место — Баринов Алексей (Владивосток, тренер Бородий Ю.И.), дисциплина "фулл-контакт с лоу-киком".



Приморские кикбоксеры с победой вернулись домой из Италии. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края

Андрей Тарасенко вручил тренерам памятные знаки. Также памятный знак был вручен судье международной категории, руководителю судейского корпуса Приморского края Денису Панику, который входил в судейский состав мирового первенства.



Награждение спортсменов. Фото: Александр Сафронов

"Выражаем благодарность за оказанное внимание и встречу нашей молодёжи. Впервые за историю Приморской федерации кикбоксинга в состав сборной команды России вошли пять спортсменов из Приморья, и все заняли призовые места", — отметил директор федерации кикбоксинга Приморского края Артем Янчев.

"Желаю удачи спортсменам, роста и развития, дальнейших побед!" — добавил президент федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.



Награждение президента Федерации кикбоксинга Приморского края Виктора Тарабарина. Фото: предоставлено Федерацией кикбоксинга Приморского края

Отметим, что приморские кикбоксеры стабильно показывают высокие результаты на российских и международных соревнованиях. Один из наиболее известных – двукратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Захаров из Уссурийска, который сейчас готовится выступить на Чемпионате Европы. Он регулярно проводит мастер-классы по краю. С него берут пример подрастающие спортсмены.



Приморские кикбоксеры с победой вернулись домой из Италии. Фото: Александр Сафронов

Напомним, развитие массовой физкультуры и спорта – одно из поручений президента России Владимира Путина. В Приморском крае работа в этом направлении ведется в рамках краевой госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края".