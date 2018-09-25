Количество рейсов малой авиации в Приморье сократится с 1 октября

Малая авиация. Фото: ИА PrimaMedia

Самолеты убирают по причине перехода на зимнее расписание, когда спрос на авиаперевозки падает

25 сентября, PrimaMedia. Количество рейсов внутрикраевой авиации Приморского края сокращается с 1 октября в связи с переходом на зимнее расписание и входом в так называемый "низкий сезон", когда пассажиропоток падает. Число авиарейсов составит 40, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Так, по маршруту Владивосток–Кавалерово–Владивосток еженедельно будут летать семь рейсов вместо 10.

По маршруту Владивосток–Пластун–Владивосток рейсов станет два вместо трех.

По маршруту Владивосток–Дальнегорск–Владивосток будут выполняться семь рейсов в неделю вместо девяти, по маршруту Владивосток–Преображение–Владивосток – пять рейсов вместо шести, по маршруту Владивосток–Терней–Владивосток – шесть рейсов в неделю вместо семи.

Неизменным останется число рейсов по следующим маршрутам: Терней–Светлая–Терней (четыре раза в неделю), Терней–Амгу–Терней (один раз в неделю), Терней–Единка–Терней (один раз в неделю).

Владивосток–Дальнереченск–Владивосток (два раза в неделю), Дальнереченск–Восток–Дальнереченск (два раза в неделю), Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Агзу–Светлая–Усть-Соболевка–Максимовка–Амгу–Терней (один раз в неделю).

Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Единка–Самарга–Единка–Светлая–Усть-Соболевка–Максимовка–Амгу–Терней (один раз в неделю), Дальнереченск–Олон–Охотничий–Единка–Самарга–Единка–Охотничий–Олон–Дальнереченск (один раз в неделю).

Сейчас в Приморье действуют 13 авиамаршрутов малой авиации. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья, уменьшение количества рейсов связано с переходом на зимнее расписание и входом в так называемый "низкий сезон".

От редакции отметим, в "низкий сезон" отмечается пониженный спрос населения на поездки, в том числе на авиаперелеты. Это связано с занятостью людей на работе или не слишком благоприятными погодными условиями.

"Высокий сезон" – это, как правило, каникулы или период отпусков, и наступает он обычно летом. Соответственно пассажиропоток на это время увеличивается.

"Летнее" расписание полетов малой авиации в Приморье действует с 1 мая по 30 сентября.