Энергетики расторгли договоры теплоснабжения с ООО «ГУЖФ» из-за многомилионных долгов

25 сентября, PrimaMedia. Дальневосточная генерирующая компания направила в адрес ООО "Главное управление жилищным фондом" уведомление о расторжении с 1 октября 2018 года договоров теплоснабжения. Причиной стало неисполнение организацией условий договоров, а также многомиллионный долг перед энергокомпанией, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.
Согласно договорам, АО "ДГК" принимало на себя обязательства по поставке тепловой энергии и горячей воды на объекты ООО "ГУЖФ", а оно, в свою очередь – по ежемесячной оплате услуг. Но, по данным на 30 августа, задолженность ООО "ГУЖФ" достигла более 38,8 млн рублей. В связи с тем, что сумма превысила две среднемесячные величины, АО "ДГК" в предусмотренном ч.2, ст. 152.2 ЖК РФ порядке приняло решение о расторжении договоров.
С собственниками (пользователями) жилых и нежилых помещений многоквартирных домов будут заключены прямые договоры. С 1 октября 2018 года жильцам обслуживающихся ООО "ГУЖФ" домов квитанции за теплоснабжение будут выставлены от имени АО "ДГК".
Передавать показания индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно следующими способами:
— по телефону. 2-303-203;
— на сайте www.vlad-vc.ru
— заполнить специальный бланк для сдачи показаний по прибору учета. Ящики для сбора бланков установлены во всех абонентских отделах, адреса которых указаны на оборотной стороне квитанций за тепловую энергию;
— через смс-сообщения на сотовые телефоны: 89146917902; 89146917903; 89146917904;
— путем внесения данных при проведении оплаты через терминалы ОАО "Сбербанк России".
Показания принимаются с 11 по 24 число каждого месяца.
По вопросам расчета оплаты услуг горячего водоснабжения и отопления с 1 октября 2018 можно обращаться в любой из абонентских отделов филиала "Приморская генерация" АО "ДГК":
- Владивосток: ул. Черемуховая, 7, ул. Нахимова, 1, ул. Лермонтова, 77 (пос. Трудовое), ул. Экипажная, 107 (о. Русский). Часы приема: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
- Владивосток, Центр обслуживания потребителей: Океанский проспект, 101 "а". Часы приема: понедельник-пятница с 9.30 до 18.30, суббота с 10.00 до 13.00.
- Артем: ул. Амурская, 40, кабинет 10. Часы приема: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
- Партизанск: ул. Щорса, 1а, каб. № 5. Часы приема: понедельник-пятница с 8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.