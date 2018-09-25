Реформа в системе образования: минус 30% учебников и единый стандарт обучения

После тщательной экспертизы специалисты отсеяли 30% учебников, которые входят в федеральный перечень. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Россия взяла курс на единую систему образования, как в крупных городах, так и в селах

25 сентября, PrimaMedia. За единую систему образования, как в школах, расположенных в крупных городах, так и в небольших селах выступают российские власти, чтобы дети могли получить одинаковое образование. Таким образом, Альма-матер ожидают обновленные программы и учебные пособия, которых, кстати, станет на 30% меньше, передает ИА PrimaMedia.

Основную цель в Министерстве образования ставят такую – достичь единства в системе, чтобы школьники учились по одним и тем же учебникам. Если взглянуть на федеральный перечень, то по одной только математике насчитывается порядка шестнадцати учебников и все они отличаются по содержанию.

В министерстве же хотят, чтобы в каждой школе была четко определена программа и прописано, сколько произведений школьник обязан прочесть за учебный год, каких авторов и так далее.

Как пишет РГ, "содержание учебного предмета должно соответствовать современным реалиям. Например, в концепции по географии эксперты настоятельно рекомендуют обновить курс "Экономическая и социальная география мира" с учетом глобализации. А в той же технологии вдобавок к традиционному труду может добавиться инновационная практика в детских технопарках, которые появятся в каждом крупном городе".

Еще немного об учебниках. Большая претензия у экспертов возникла по поводу информации, которая в них содержится и которой пичкают в школах учеников. Так, например, в одном учебнике по химии перепутали калий и натрий, а другом издании по географии, оказывается, Астрахань – это город, расположенный на месте впадения Волги в Черное море.

После тщательной экспертизы специалисты отсеяли 30% учебников, которые входят в федеральный перечень. Под опалу попали преимущественно учебники по английскому, по алгебре, а также по изучению окружающего мира. Все они несли либо грубейшие ошибки в тексте, либо были написаны скучным, сложным языком, не доступным для понимания школьниками.

В результате эксперты оставили в перечне 826 учебников, а 666 отсеяли.

Так как срок жизни учебного пособия в школе составляет примерно пять лет, именно столько и дают старым изданиям, прежде, чем их заменят на новые уже согласно утвержденным стандартам обучения. Так что процесс этот не молниеносный.