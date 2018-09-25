Сергей Ищенко поздравил МУП "Уссурийск-Водоканал" с 70-летним юбилеем. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Депутат ЗС ПК Сергей Ищенко поздравил "Уссурийск-Водоканал" с 70-летним юбилеем

За образцовое выполнение трудовых обязанностей лучшие сотрудники предприятия получили благодарности краевого парламента

25 сентября, PrimaMedia. Работников, почетных гостей и ветеранов МУП "Уссурийск-Водоканал" чествовали в администрации Уссурийского городского округа. Юбиляров поздравил председатель комитета по экономической политике и собственности краевого парламента Сергей Ищенко. За образцовое выполнение трудовых обязанностей лучшие сотрудники предприятия получили благодарности Законодательного собрания Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

"За 70 лет был проделан огромный путь. Из городского водопровода "Уссурийск-Водоканал" вырос в передовое предприятие, на котором трудится более тысячи сотрудников. Сегодня здесь успешно реализуются проекты по водоснабжению Уссурийского городского округа, качественная питьевая вода приходит в каждый дом. Идет обновление материально-технической базы. И, конечно же, главная ценность любой организации – это труженики, которые работают как единый слаженный механизм в любую погоду, в любое время года, – говорится в поздравлении депутата. – От всей души желаю коллективу водоканала и дальше совершенствовать вашу работу, поддерживать ответственное отношение к делу, сохранять трудовые традиции, созданные не одним поколением. Пусть осуществляются все ваши заветные мечты и реализуются самые смелые планы. Мира, благополучия и крепкого здоровья вам и вашим семьям!"

По распоряжению председателя Законодательного собрания Приморского края Александра Ролика за образцовое выполнение трудовых обязанностей, активную жизненную позицию и в связи с 70-летием со дня образования муниципального унитарного предприятия "Уссурийск-Водоканал" благодарность краевого парламента была объявлена маляру предприятия Галине Ведерниковой, начальнику участка муниципального унитарного предприятия "Уссурийск-Водоканал" Павлу Медведь, а также начальнику производственного отдела Елене Роговой.

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