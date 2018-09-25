Судебная реформа. Фото: ИА PrimaMedia

Путин назначил экс-председателя Приморского краевого суда руководить новой структурой

Александр Хижинский, ушедший год назад в "почетную отставку", возглавит окружной Девятый кассационный суд общей юрисдикции

25 сентября, PrimaMedia. Окружной Девятый кассационный суд общей юрисдикции, который появится во Владивостоке, возглавит бывший председатель Приморского краевого суда Александр Хижинский, ушедший год назад в "почетную отставку". Приказ о его назначении за подписью президента Владимира Путина опубликован 24 сентября 2018 года на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ИА PrimaMedia. Он будет руководить абсолютно новым, структурно самостоятельным подразделением Верховного суда России, находящимся во Владивостоке, юрисдикция которого распространится на несколько регионов федерального округа.

Заслуженный юрист РФ, судья первого квалификационного класса.Александр Хижинский подал в отставку с поста председателя Приморского краевого суда в октябре прошлого года. Дело в том, что 23 октября 2017 года истек шестилетний срок его полномочий. Второй срок. Всего на должности председателя краевого суда Хижинский пробыл 12 лет. Отставку приняли, а в июле 2018 года президент назначил на это должность Игоря Попова.

Создание в России девяти окружных кассационных судов общей юрисдикции предусматривает законопроект о судебной реформе, который был внесен в Госдуму Верховным судом России. Эксперты прогнозируют, что выделение кассации приведет к улучшению работы всей судебной системы и повысит качество выносимых решений. Авторы законопроекта считают, что после реформы судебная система изменится кардинальным образом, будет введена сплошная кассация, а это значит, что судьи кассационной инстанции начнут рассматривать абсолютно все жалобы без исключения.

Кассационные суды будут являться вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъекта РФ, районных судов и мировых судей на территории соответствующего кассационного судебного округа. Местом пребывания Девятого кассационного суда установлен Владивосток.

Справка: Александр Хижинский начал свою карьеру с должности судьи Фрунзенского районного суда в 1980 году. В 1982 году перешел в Приморский краевой суд. В 1995 году стал заместителем председателя. Указом президента РФ от 4 ноября 2005 года Александр Хижинский был назначен на должность председателя Приморского краевого суда. Также с 2002 по 2007 год являлся председателем Совета судей Приморского края. В декабре 2004 года на 6 Всероссийском съезде судей был избран членом Совета судей Российской Федерации. Заслуженный юрист Российской Федерации. Судья первого квалификационного класса.

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