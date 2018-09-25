Дальнегорский ГОК продолжает копить долги перед приморскими энергетиками

Дальнегорский ГОК. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

ДРСК потребовала ввести со 2 октября на комбинате самоограничение потребления электроэнергии

25 сентября, PrimaMedia. Дальневосточная распределительная сетевая компания потребовала от Дальнегорского ГОК ввести со 2 октября текущего года самоограничение потребления электроэнергии до уровня технологической брони. Соответствующее уведомление энергетики направили руководителю предприятия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Напомним, с 1 декабря 2017 года, когда был заключен договор по передаче электроэнергии, Дальнегорский ГОК ни разу не произвел оплату. В сентябре текущего года долг перед электросетевой компанией составляет уже 172,7 млн рублей и комбинат продолжает наращивать задолженность.

О сложной ситуации с неплатежами Дальнергоского ГОК и требовании введения самоограничения также уведомлены администрация Приморского края, территориальное управление Ростехнадзора, МЧС и прокуратура. Процедура самоограничения предусматривается действующим законодательством в отношении должников в тех случаях, когда у сетевой организации отсутствует техническая возможность введения ограничения без ущерба для остальных потребителей.

Подстанция 110 кВ, к которой подключен комбинат, одновременно является основным центром питания для населения и коммунальных предприятий Дальнегорского и Тернейского районов. Также этот энергообъект находится в ведении комбината, поэтому технически выполнить ограничение без ущерба для добросовестных потребителей могут только специалисты Дальнегорского ГОКа.

Введение самоограничения потребления электроэнергии будут контролировать специалисты приморского филиала ДРСК. Если комбинат проигнорирует требования российского законодательства и не снизит потребление до уровня технологической брони, энергетики намерены добиваться введения самоограничения в судебном порядке.

Масштаб проблемы неплатежей Дальнегорского ГОК выходит за рамки неисполнения договорных отношений потребителем. На сегодняшний день ДРСК фактически кредитует горно-обогатительный комбинат, что серьезно осложняет работу приморского филиала электросетевой компании по поддержанию в рабочем состоянии своего оборудования.

Дальнегорский ГОК является самым крупным должником Дальневосточной распределительной сетевой компании. В сентябре ДРСК уже обратилась в суд с иском о взыскании накопившейся задолженности. В случае, если вопрос оплаты за транспорт электроэнергии так и не будет решен, комания намерена подать заявление о признании ООО "Дальнегорский ГОК" банкротом.