Общество. 11:35

Tele2 запускает полную линейку популярных платежных сервисов

Оплачивать услуги связи можно с помощью Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay

25 сентября, PrimaMedia. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 первым на российском телеком-рынке реализовал всю линейку популярных способов пополнения баланса. Теперь клиенты компании могут оплачивать услуги связи с помощью Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay.

Пользователи мобильных устройств на операционной системе Android могут пополнять мобильный счет с помощью Samsung Pay и Google Pay на сайте Tele2. Достаточно со смартфона зайти на страницу http://topup.tele2.ru и выбрать оплату через соответствующие сервисы. Ранее такую возможность получили клиенты, которые совершали платежи благодаря технологии Apple Pay.

В скором времени Tele2 внедрит прием платежей с помощью Samsung Pay и Google Pay в личном кабинете и приложении "Мой Tele2".

Клиенты Tele2 все чаще выбирают сервис бесконтактной оплаты для пополнения мобильного счета. С июля 2017 года по сентябрь 2018 года абоненты оператора совершили через Apple Pay более 500 тысяч транзакций.

"Сегодня проникновение смартфонов в сети Tele2 составляет 65% от всех зарегистрированных устройств. Это указывает на большой потенциал сервисов бесконтактной оплаты как способа пополнить баланс телефона. Итоги работы технологии Apple Pay подтверждают востребованность услуги. Так, в сентябре доля пополнений баланса с ее помощью составила 10,5% от общего оборота платежей на сайте Tele2.

Сейчас мы запускаем еще два удобных сервиса, и теперь нашим клиентам доступны все популярные инструменты бесконтактной оплаты. Это позволит пользователям смартфонов совершать безопасные мобильные платежи без ввода данных банковских карт и паролей", — сказал директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко.

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