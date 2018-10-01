Феерия под алыми парусами

Спектакль "Алые паруса". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Авторская рецензия на спектакль "Алые паруса" в Приморском театре молодежи

1 октября, PrimaMedia. Директор департамента искусств и дизайна, Школа искусств и гуманитарных наук ДВФУ Наталья Федоровская:

Несомненным украшением акватории Владивостока являются фрегаты "Надежда" и "Паллада", а также многочисленные парусные яхты, вызывающие у жителей и гостей города неизменный восторг и восхищение. В связи с этим постановка спектакля "Алые паруса" по одноименной повести Александра Грина (1922), осуществленная в Приморском краевом драматическом театре молодежи режиссером Лидией Василенко, не только воплотила вечную историю о мечтах юности и вере в чудо, но и стала подарком городу у моря, наполненному парусами и морской романтикой. В конце июня 2018 года состоялось первое представление спектакля, начало нового театрального сезона знаменуется серией его премьерных показов.

"Алые паруса" в постановке театра молодежи – не столько переложение сюжета Александра Грина для сцены, сколько адаптация истории к современным реалиям. Насколько возможно поверить в чудо и быть верным своей мечте? Актуальна ли эта наивная история для прагматичного, наполненного скептицизмом и иронией XXI века? В процессе представления актеры вместе со зрителями ищут ответы на эти вопросы.

Открывает спектакль пролог, действие в котором происходит в наше время. В провинциальное приморское кафе с символическим названием "Лисс" приходят отдохнуть, выпить чашечку кофе и слегка перекусить две дамы, местный пьяница и шумная стайка молодежи. К ним обращается человек от театра (Иван Синицын), предлагающий ответить на вопросы викторины по повести Александра Грина "Алые паруса" и получить приз. Взрослые, обратившись к своей памяти, а молодежь – к сети Интернет начинают вспоминать сюжет, обсуждают его реалистичность и постепенно включаются в предложенную человеком от театра игру, в которой воссоздаются фрагменты произведения. На протяжении всего спектакля наши современники "читают" повесть, открывая для себя и зрителей новые грани этой истории. Усиливает впечатление и человек от театра, который "записывает" происходящее.

Спектакль "Алые паруса". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Спектакль "Алые паруса". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia Спектакль "Алые паруса". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia 1 / 3

Особенность спектакля в том, что сюжет повести не преподносится линейно. "Алые паруса" наполнены отступлениями от текста, комментариями исполнителей, которые придают жизненность этой истории. Так, благодаря репликам человека от театра публика узнает: сколько лет писалась повесть, к какому жанру отнес ее автор и как сложен был поиск имени главной героини. Своеобразным рефреном спектакля становится зажигательная песня "Феерия" в исполнении Ивана Синицына, она не только напоминает публике о том, что повесть написана в жанре волшебной сказки, но и связывает нити сюжета, а также объединяет литературный и реальный миры.

Перед зрителем проходят фрагменты повести. Лонгрен (ИгорьСмирнов) возвращается домой и узнает о гибели любимой жены Мэри (Мария Стратулат), оставившей ему крошку-дочь. Моряк, привыкший к грубой мужской работе на корабле, в растерянности спрашивает у соседки (Елена Варивода), которая ухаживала за Ассоль после смерти Мэри, как ему быть с девочкой, ведь она такая маленькая и хрупкая. Реплики и жесты героя убедительно показывают: насколько трепетно относится отец к своей единственной отраде, как хочет защитить свою любимую дочку от живущих вокруг черствых людей, ставших причиной гибели жены.



Спектакль "Алые паруса". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Запоминающимся эпизодом спектакля стал шторм, послуживший причиной гибели трактирщика Меннерса и окончательного отчуждения Лонгрена и Ассоль от жителей деревни Каперна. Необходимость передать на сцене морскую стихию потребовала поиска доступных выразительных средств. Бушующие волны переданы с помощью хореографической композиции в постановке Татьяны Домовидовой. Музыка, свет, пластика актеров создают ощущение настоящего шторма, а женские фигуры-волны напоминают холодных ундин, которые выходят из волн и уносят за собой тонущих моряков.

Зрители, затаив дыхание, следят за тем, как лодка Меннерса (Дмитрий Константинов / Борис Сазонов / Вадим Замараев) стремительно движется по сцене с помощью натянутых канатов, накрывается волнами-фигурами и уносится прочь от берега. Наблюдающий с пирса за происходящим на сцене Лонгрен своим невмешательством свершает правосудие над человеком, ставшим косвенной причиной смерти жены моряка.

Интересно трактованы сцены с Артуром Грэем (Игорь Сушков). Перед зрителями возникает восторженный юноша, которого наши циничные современники, разыгрывающие представление в кафе "Лисс", определили типичным мажором. Его матушка Лилиан Грэй (Анастасия Федосеева) всеми силами пытается удержать рвущегося на встречу приключениям отпрыска, не понимающего, что море это не только романтика, паруса, свобода и открытия, но и опасность, лишения и тяжелый труд. Благодаря убедительной игре Игоря Сушкова мальчик-мажор, стойко перенося тяготы морской жизни, меняется: на сцене появляется уверенный в себе юноша, своими личными качествами заслуживший уважение команды и получивший высокое звание капитана. Артур Грэй, столкнувшись с реалиями жизни, сумел сохранить свой внутренний стержень и веру в то, что мечты осуществимы.

Отдельно отметим воплощение на сцене образа Ассоль. Эпизоды из жизни главной героини переданы благодаря введению на сцену двух ее возрастных воплощений: маленькой девочки (Диана Овчаренко / Дарья Дружинина) и юной девушки (Валерия Самарина / Олеся Белоконь). Маленькая и взрослая героини постоянно меняются на сцене, создавая целостный облик дочери Лонгрена. Сценическое решение позволяет разгрузить маленьких актрис, позволив их коллегам воплощать наиболее сложные эпизоды спектакля. Отметим, что введение образа маленькой Ассоль, несомненно, привлекает как детскую, так и взрослую аудиторию, заставляя сопереживать искренней игре ребенка.

Интересно решение сцены сомнений повзрослевшей главной героини, когда она начинает понимать, что чудеса в реальном мире случаются с простыми смертными крайне редко. В минуту душевной слабости к Ассоль-девушке, словно ее подсознание, обращается Ассоль-девочка, которая кричит о том, что нельзя сомневаться, надо просто верить! Яркой кульминацией в развитии образа главной героини стало исполнение песни "Я тебя не устану ждать", в которой она выражает свои чувства и надежды мечты.

Мир, в котором живет Ассоль, убедительно показан серией запоминающихся образов грубых, необразованных жителей приморской деревушки, ограниченных своим бытом и живущих простой жизнью. Они отторгают всех, кто не похож на них, им чужды и непонятны душевные терзания Лонгрена и наивные мечты Ассоль. Благодаря выразительным репликам, жестам, пластике и хореографическим номерам перед зрителями возникают: хитрый трактирщик Меннерс и его сын Хин (Денис Лашко), вездесущие соседки-сплетницы (Елена Варивода, Евгения Серебрянская, Анастасия Кошарнова), нищий калека-пьяница (Павел Пятыров / Вадим Замараев).



Спектакль "Алые паруса". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Незабываемым комическим эпизодом становится сцена, в которой жители деревни чистят рыбу, делясь последними новостями о том, что какой-то сумасшедший-простофиля купил у Меннерса залежалый товар – 2 тысячи метров алого шелка (песня "Не слышали вы, так извольте послушать"). Блестяще отыгранные актерами бытовые сцены создают серую, погрязшую в обыденности реальность, в которой чистые души Ассоль и Грэя, способные мечтать и воплощать мечты в реальность, воспринимаются настоящим чудом.

В финале вымышленная история Александра Грина и современный мир соприкасаются. Молодые люди, играющие роли Грэя и Ассоль, сталкиваются в кафе "Лисс" и сказка-феерия превращается в реальность. Под распускающимися над сценой алыми парусами "цвета глубокой радости" и звуки трубы (Андрей Лукаш), исполняющей тему "Я тебя не устану ждать", Ассоль встречает воплощенную для нее Грэем мечту. История главных героев доказывает, что чудеса происходят, но в них нужно верить и создавать своими руками.

Обратим внимание на оформление спектакля (сценография Александра Арсененко, свет Валентина Дрыгина). Кафе-трактир обозначен барной стойкой, на которой выведены полустершиеся эффектные названия напитков: коктейли "Карамба" и "Абардаж", кофе "Макака" и "Пучина". Все эти названия погружают зрителя в ироничный мир литературных образов и смысловых ассоциаций, который понятен и детям, и взрослым. Пространство сцены композиционно держит трехсекционная мобильная конструкция, которая легко трансформируется под нужды сюжета и позволяет задействовать верхний уровень сцены. Перед зрителем возникают: то кирпичная стена трактира с арками-входами, то порог дома Ассоль и Лонгрена, то скала, то борт и палуба корабля и т.д.



Спектакль "Алые паруса". Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Несомненными достоинством постановки стало насыщение его песнями и музыкой, исполняемыми самими актерами. Над музыкально-поэтическим оформлением спектакля трудились: композитор Владимир Синенко, песни "Феерия" и "Всё и сразу" написаны Денисом Лашко, авторами стихов песен стали Светлана Плахутина и Наталья Белошенко, аранжировка выполнена Николаем Новиковым и Олегом Криволаповым. Отдельно отметим исполнение на синтезаторе Дениса Лашко, который не только блестяще справился с ролью Хина, но и сопровождал своим аккомпанементом многие сцены спектакля.

Таким образом, поставленная в Приморском краевом драматическом театре молодежи история Ассоль, ее вера и наивная мечта, которая чудесным образом исполнилась, заставляет современного зрителя вновь вернуться во времена своей юности, поверить в чудо и возможность осуществления самых невероятных стремлений. Феерия и позитивная динамика "Алых парусов" достигается постоянной сменой ракурсов, когда вымышленная история перемежается с реальностью, драматические сцены, сменяются комическими эпизодами. Живое пение и соло музыкальных инструментов, танцевальные номера, вовлечение в спектакль зрителей создают эффект шоу и удерживают внимание разновозрастной публики. "Алые паруса" поднимают настроение, заряжают позитивом и верой в чудеса, которые рождаются под парусами.

Ближайшие показы спектакля "Алые паруса" состоятся в четверг, 11 октября, в 17.00 и в субботу, 20 октября, в 18.30 на сцене Приморского краевого театра молодежи по адресу: ул. Светланская, 15А.