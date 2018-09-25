Пляж "Три поросенка". Фото: ИА PrimaMedia

Пляж бухты «Три поросенка» во Владивостоке выставили на торги за 1,15 млн рублей в год

Большая часть берега принадлежит лагерю "Океан", который строит тут новую дружину, оставшуюся часть пляжа мэрия хочет пристроить с пользой

25 сентября, PrimaMedia. Администрация Владивостока выставила на торги пляж бухты "Три поросенка", которая находится в Уссурийском заливе между Лазурной (Шамора) и Емар. Арендаторам предлагают занять данный участок за 1,15 млн рублей в год. Новый собственник сможет использовать пляж для санаторной деятельности, туристического обслуживания, причала для маломерных судов и т.д., сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию города Владивостока. При этом большая часть побережья бухты принадлежит лагерю "Океан", сейчас там строится новая дружина "Галактика".

24 сентября, начался прием заявок на участие в аукционе, где лотом выступает часть пляжа в бухте "Три поросенка" размером 12 470 кв. метра. Стоимость аренды составляет 1,15 млн рублей в год. Согласно проекту договора, арендатор сможет использовать данный участок для туристического обслуживания, санаторной деятельности, спорта, причала для маломерных судов и т.д.

Сам розыгрыш состоится 24 октября.

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Стоит отметить, что новый владелец получит в аренду далеко не весь пляж. Ему придется соседствовать с ВДЦ "Океан", которому, согласно Публичной кадастровой карте, принадлежит большая часть прибрежной полосы и лесного массива вдоль бухты.

Ранее сообщалось, что ВДЦ строит недалеко от пляжа новый комплекс здания для размещения круглогодичной дружины "Галактика", в связи с чем, в прошлом году подъезд к морю был перекрыт. Тогда руководство Всероссийский детский центр "Океан" пообещал до начала строительства "Галактики" не устанавливать шлагбаумы на въезде и не взимать деньги за проезд. Допуск на территорию пляжа будет открыт, но лишь если посетители будут вести себя цивилизованно.

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